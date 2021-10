Як пройшов 6 випуск Співають всі!: імена нової пари фіналістів

Як пройшов шостий ефір шоу «Співають всі!» / Фото: телеканал "Україна"

Шостий ефір грандіозного талант-шоу "Співають всі!" відгримів на телеканалі "Україна". Хто пройшов у фінал – розповідаємо далі в матеріалі.

37-річний Шломо Низин на проєкт прилетів спеціально з Ізраїлю, хоча сам він – одесит в 5 поколінні. Шломо виконує єврейську музику, грає на клавішних інструментах і на гітарі. Та раніше, каже конкурсант, у вокальних шоу участі не брав.

Мені здається, що, коли я виходжу на сцену, на якийсь час стаю іншою людиною. Я прагну до того, щоб якомога більшій кількості людей подарувати емоції, – зізнався Шломо Низин.

Шломо Низин на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

Зіркові судді проекту очікували, що учасник для свого виступу вибере якусь єврейську пісню, проте Шломо вдалося здивувати журі. На сцені він виконав легендарну композицію Френка Сінатри I love you, baby, зануривши всіх в неймовірно романтичну атмосферу.

У мене склалося враження, що через ваші очі з нами спілкувався Бог, – не стримувала емоцій експертка проекту, співачка TAYANNA. – Коли ви співали, я відчула таке тепло, таку любов і відданість. Видно, що ви дійсно живете музикою, голосом, що ви так любите людей і все, що відбувається навколо вас. Спасибі вам величезне за цей настрій.

Учаснику вдалося зібрати максимальні 100 балів, що дозволило йому автоматично пройти у фінал масштабного проєкту "Співають всі!"

А ось за другу путівку довелося позмагатися 20-річному Владиславу Мелентьєву з Донецька і сестрам Даниловим з Київської області, які набрали однакову кількість балів – 99. Та місце в фіналі все-таки завоював Владислав.

Для нього це перший досвід виступу на такій великій сцені і більше того – перед таким масштабним журі. Учасник просто зачарував усіх зворушливим виконанням пісні Perfect Еда Ширана, завдяки чому в батлі він зумів підняти більше суддів, ніж його конкурентки.

Я абсолютно не очікував, що зможу пройти у фінал. Якщо чесно, навіть не думав, що потраплю до трійки лідерів і просив не питати про мої очікування перед виступом, – каже Владислав Мелентьєв. – Де б я не з'являвся, люди завжди дивляться на мене, як на білу ворону, але у мене ніколи не припиняється творчий процес. І на шоу "Співають всі!" я приїхав за покликом серця.

Владислав Мелентьєв на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

А чим спробують здивувати зіркове журі Владислав і Шломо в грандіозному фіналі проекту? Дізнаємося вже зовсім скоро – 16 жовтня в ефірі телеканалу "Україна".

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

Дивіться грандіозне шоу "Співають всі!" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна". Всі випуски також доступні ексклюзивно на OLL.TV!

