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Могилевська здивувала зізнанням учаснику шоу "Співають всі!": Вийшла б за вас заміж без жодного сумніву

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 18:30
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У талант-шоу "Співають всі!", яке виходить щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна", розпалюються пристрасті. Під час четвертого ефіру Наталія Могилевська двічі змусила Діму Коляденка дістати фату
Наталя Могилевська в шоу "Співають всі" здивувала заявою
Наталя Могилевська в шоу "Співають всі" здивувала заявою / Фото: пресслужба

В останньому випуску "Співають всі!" на сцену вийшов запальний кубинець Марсель Гастон із дуету "Dos Machos". І хоч до лав фіналістів проєкту співак не увійшов, запам'ятався суддям надовго. А все через коментар Володимира Остапчука, що хлопець з'явився на шоу, щоб привернути увагу капітана зіркової сотні Наталії Могилевської, яка, нібито кілька років тому розбила йому серце.

Сама співачка прокоментувала: "Я вперше його бачу!" В цей час у студії заграв весільний марш і Діма Коляденко дістав зі свого саквояжа фату, яку одразу ж надів на голову артистки. Але в цей момент ведучий каналу "Україна" Володимир Остапчук змушений був зізнатися, що це був жарт.

О Боже! А я вже подумала – може, я забула?! Але кажу ж, що не знаю його, – прокоментувала Наталія Могилевська в ефірі шоу "Співають всі!".

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Та з огляду на реакцію суддів, жарт Володимиру Остапчуку все ж вдався.

Ви це бачили? Наталя сказала: "Я вперше його бачу", але потім встала і почала придивлятись – можливо, все ж було? – сміючись, зазначив ведучий телеканалу "Україна" Володимир Остапчук.

Та наприкінці шоу таки з’явився учасник, який підкорив серце капітана зіркової "сотні". Ним став 33-річний киянин Євген Прудник. І тут фата народній артистці України могла б бути доречною, якби не одне "але":

Для мене ви – справжній чоловік. І якщо б ви не були одруженим, я б із задоволенням вийшла за вас заміж! Без жодного сумніву! – заявила Наталія Могилевська.

Наталя Могилевська і Володимир Остапчук
Наталя Могилевська і Володимир Остапчук / Фото: пресслужба

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Дивіться новий випуск грандіозного шоу "Співають всі!" в суботу, 25 вересня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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