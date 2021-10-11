Сльози Меловіна і роман Зарицької: як пройшов шостий ефір Танців з зірками

Як пройшов шостий ефір "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Цієї неділі до суддів "танців" приєдналася Юлія Саніна з The HARDKISS, вона брала участь у шоу в минулому сезоні. Ведучою на балконі стала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, незодавно стала відома дата прем'єри довгоочікуваного другого випуску гіпершоу "Маска", який зовсім скоро покажуть на телеканалі "Україна". Не пропустіть!

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Відкрив вечір кумирів Дмитро Каднай зі своєю партнеркою Аліною Лі. Танець в шостому ефірі співак присвятив мамі, яка допомагала йому у всьому, щоб Діма міг займатися музикою. Перша оцінка вечора – 34 бали.

Джамала і Антон Нестерко підготували пасодобль. Макс Чмерковський назвав цей танець кращим у пари. Джа і Антон заробили 31 бал.

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Артур Логай розповів історію кохання своїх бабусі і дідуся, які разом майже 50 років. Вони теж вийшли на паркет, але щоб зіграти і заспівати для Артура та його партнерки Анни Кареліної. У пари 37 балів.

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Олександра Зарицька та Юрій Мєшков запалили на паркеті під пісню Девіда Боуї. Солістку KAZKA прийшла підтримати її бабуся, судді поставили парі 29 балів, а Юрій зізнався, що йому дуже подобається Саша. Невже між ними роман?

Ще один пасодобль – від Ліди Лі і Олексія Базели. Танець під хіт Тіни Кароль вразив зіркових суддів (всіх, окрім Катерини Кухар). В сумі у пари 34 бали.

Станіслав Горуна і Даніела Преап присвятили танець паралімпійським чемпіонам України, які вийшли на паркет разом із парою, а підспівувала їм Джамала. Оцінка Станіслава і Даніели – 33 бали.

Фрістайл підготували для шостого ефіру Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Старання учасників на цей раз оцінили в 33 бали.

Євгенія Власова і переможець минулого сезону танців Макс Леонов підготували для шостого випуску віденський вальс. А своїм кумиром Женя назвала відому співачку Селін Діон. 32 бали у пари.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук присвятили номер Григорію Чапкісу. Спеціально заради Костянтина Войтенко до України прилетів Грег Чапкіс, щоб допомогти парі з фрістайлом. Їхня оцінка – 34 бали.

Меловін і Ліза Русіна закрили ефір танців модерном. Співак своїм кумиром називає маму, на честь якої напередодні зробив татуювання. 31 бал в сумі у Мела і Лізи.

Далі на паркеті почалася драматична частина ефіру. Відразу дві пари повинні були покинути шоу. Хто це був – дізнайтеся у нашому матеріалі.

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