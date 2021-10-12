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Успенська висловилася про петицію Кондратюка із забороною концертів зірок РФ: Я до цього відношення не маю

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 12:55
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Петиція Ігоря Кондратюка про заборону артистів з Росії набрала 25 тис. підписів і тепер її повинен розглянути президент. Співачка Любов Успенська вважає, що такий захід – не є справедливим
Любов Успенська засудила петицію про заборону концертів артистам з РФ в Україні
Любов Успенська засудила петицію про заборону концертів артистам з РФ в Україні / Фото: прес-служба

Нагадаємо, Ігор Кондратюк каже, що більшість російських артистів або відвідують окупований Крим, або відкрито підтримують агресію Кремля, або просто мовчать.

Співачка Любов Успенська, яка нещодавно виступила в Україні, негативно відгукнулася про петицію українського продюсера.

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Звісно, це неправильно. Та на жаль, сьогодні користуються цими прийомами, щоб якось зробити так, щоб артистам, на яких тримається все, було погано. Адже музика – це підтримка для країни, – цитує Успенську РЕН ТВ.

Любов Успенська додала, що народилася в Україні і мріє про те, щоб Україна і Росія "були разом і помирилися".

Ще вона зазначила, що за паспортом є громадянкою США і можливі обмеження в Україні не мають її стосуватися.

Ігор Кондратюк різко висловився російських артистів в Україні
Ігор Кондратюк різко висловився російських артистів в Україні / Фото: facebook.com/kondratjukigor

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До речі Кондратюк вважає, що Любові Успенській теж не варто виступати в Україні.

Банальна дурочка – прихильниця вбивці Х**ла. Яка с*ань в голові керівників Палацу "Україна" та їхніх кураторів? – висловився Ігор в Facebook напередодні концерту артистки.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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