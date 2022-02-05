Як виглядає і чим живе Стефанія Малікова, дочка відомого артиста Дмитра Малікова?

Стефанія Малікова викликає підвищений інтерес у прихильників / Фото: instagram.com/steshamalikova

Якщо подивитися на світ зірок, у багатьох може скластися враження, що зараз час зіркових спадкоємців. Дочка Сінді Кроуфорд робить покази у столицях моди, діти Галкіна та Пугачової збирають не менше лайків, ніж їхні батьки, дочка Олі Полякової робить перші кроки в музиці, і цей список можна продовжувати до безкінечності. Так, зіркові діти наступають на п'яти своїм відомим батькам. І сьогодні ми розповімо про успіхи Стефанії Малікової, донька артиста Дмитра Малікова.

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Стефанії Маліковій зараз 21 рік (13 лютого їй виповниться 22). Вона веде активний спосіб життя, займається творчістю, надихає своїх шанувальників у соцмережах.

Стєша, як називають її батьки, – з раннього дитинства купалася в любові та увазі своїх знаменитих батьків, які заохочували її захоплення. Дівчина грає на фортепіано та на гітарі, танцює та малює.

Стефанія Малікова з батьками / Фото: instagram.com/steshamalikova

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Нещодавно вона закінчила факультет журналістики у МДІМВ. Хто знає, може, незабаром дівчина працюватиме за фахом.

Проте основна пристрасть Стефанії зараз – це моделінг та дизайн одягу. Незважаючи на досить невисокий зріст (163 см), Стєша регулярно знімається у фотосесіях. Вона любить змінювати образи, тому сама їх і створює.

Дівчина випускає одяг під брендом DRESS BY STESHA / Фото: instagram.com/steshamalikova

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Стефанія Малікова має свій бренд одягу DRESS BY STESHA тому всі шанувальники її таланту можуть придбати її вбрання. Фешн-дизайн завжди цікавив Стєшу, зараз вона приділяє своєму бренду дуже багато уваги. До речі, дочка нерідко підбирає сценічне вбрання своєму батькові, щоб він не відставав від трендів.

Одяг Малікової з успіхом продаються / Фото: instagram.com/steshamalikova

Останні кілька років дівчина активно веде Інстаграм. За її життям слідкує 636 тисяч підписників. До речі, у її відомого тата фолловерів менше – 516 тисяч.

В Інстаграмі Стефанія Малікова регулярно викладає свої щоденні образи, фото з яскравих подорожей, сімейних подій.

Для своїх шанувальників вона – ікона стилю.

Прихильники Стефанії рівняються на її стиль / Фото: instagram.com/steshamalikova

Дівчина, до речі, продовжує жити на Рубльовці разом із батьками. Щодо її особистого життя ходить багато чуток. Найновіші – що вона зустрічається з нападником НХЛ "Міннесота Уайлд" Кирилом Капризовим. А до цього вона була у стосунках із сином мільярдера Володимира Груздєва. Але пара несподівано розпалася.

Про готовність одружитися, Стефанія Малікова в Інстаграм відповідала так:

Стефанія Малікова не мріє просто вийти заміж / Фото: instagram.com/steshamalikova

Мені здається, дивне бажання хотіти заміж. Нормально хотіти знайти свою людину, пройти з нею через якісь перешкоди, почати планувати спільне життя. Тільки потім одружитися. З конкретною людиною, а не просто вийти заміж за першого ліпшого. Сама собою ідея фікс — вийти заміж — дуже безглузда.

Стєша, до речі, дуже любить молодшого братика Марка, якому нещодавно виповнилося 4 роки.

Дівчина продовжує будувати своє життя, а ми – стежитимемо за її успіхами.

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