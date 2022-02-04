Сьогодні 14:00 на
Церемонія відкриття
Пекін (Китай)
Парад команд та шоу
Завтра 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Завтра 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
6 лютого 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
6 лютого 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
6 лютого 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
6 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
6 лютого 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
6 лютого 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
6 лютого 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua

Тіна - викладач

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Маша Полякова знялася у провокаційній фотосесії: згадуємо й інші її зухвалі образи

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 20:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дочка Олі Полякової знову звернула на себе увагу шанувальників, знявшись у зухвалій фотосесії
Маша Полякова знову змусила всіх про себе говорити
Маша Полякова знову змусила всіх про себе говорити / Фото: Instagram/mashapolyakova

На своїй сторінці в Інстаграм 16-річна Маша Полякова поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії. Як завжди, фото доньки Олі Полякової викликали небувалий резонанс. Щоб побачити більше фото, гортайте карусель.

Реклама

Судячи з коментарів, більшості фанатів сподобалася фотосесія, хтось порівняв дівчину навіть із Монікою Беллуччі. Були й ті, хто назвав кадри надто вульгарними.

Але Маша Полякова не з тих, хто слухає хейтерів, а публікує те, що їй подобається. Пропонуємо вам згадати й інші зухвалі образи дочки Полякової.

Дівчина не соромиться показувати поцілунки з хлопцем.

Реклама

Маша Полякова зі своїм хлопцем
Маша Полякова зі своїм хлопцем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

І стилізовані зйомки.

Дочка Полякової з хлопцем
Дочка Полякової з хлопцем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Реклама

У несподіваному образі з ельфійськими вушками.

Маша любить епатувати
Маша любить епатувати / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Фото у купальнику – свята справа на відпочинку.

Маша часто публикує фото в купальнику
Маша часто публикує фото в купальнику / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дівчина любить фотографуватися
Дівчина любить фотографуватися / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Ми впевнені, невдовзі харизматична красуня знову порадує всіх новими кадрами, а отже, слідкуйте за оновленнями.

Також голосуйте, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Пошта" від Jerry Heil
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти