Маша Полякова знялася у провокаційній фотосесії: згадуємо й інші її зухвалі образи

Дочка Олі Полякової знову звернула на себе увагу шанувальників, знявшись у зухвалій фотосесії
Маша Полякова знову змусила всіх про себе говорити / Фото: Instagram/mashapolyakova
На своїй сторінці в Інстаграм 16-річна Маша Полякова поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії. Як завжди, фото доньки Олі Полякової викликали небувалий резонанс. Щоб побачити більше фото, гортайте карусель.
Судячи з коментарів, більшості фанатів сподобалася фотосесія, хтось порівняв дівчину навіть із Монікою Беллуччі. Були й ті, хто назвав кадри надто вульгарними.
Але Маша Полякова не з тих, хто слухає хейтерів, а публікує те, що їй подобається. Пропонуємо вам згадати й інші зухвалі образи дочки Полякової.
Дівчина не соромиться показувати поцілунки з хлопцем.
Маша Полякова зі своїм хлопцем / Фото: instagram.com/mashapolyakova
І стилізовані зйомки.
Дочка Полякової з хлопцем / Фото: instagram.com/mashapolyakova
У несподіваному образі з ельфійськими вушками.
Маша любить епатувати / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Фото у купальнику – свята справа на відпочинку.
Маша часто публикує фото в купальнику / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Дівчина любить фотографуватися / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Ми впевнені, невдовзі харизматична красуня знову порадує всіх новими кадрами, а отже, слідкуйте за оновленнями.
Також голосуйте, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.
Ірина Майстренко
Редактор Зірки Сьогодні
Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року. Більше статей автора