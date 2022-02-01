Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС
Поиск на segodnya.ua

Ріанна вагітна

Суїцид Міс США

Ектор про секс

Саніній погано

Чарльз злякався

Чоловіки Няні Віки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Галкін зворушив Мережу архівним відео двійнят: "Гідна зміна зростає Аллі Борисівні"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 16:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гуморист часто публікує фото та відео Гаррі та Лізи. Під кожною новою публікацією за кілька хвилин з'являється величезна кількість коментарів – публіка безперечно любить двійнят Максима Галкіна та Алли Пугачової
Максим Галкін показав архівне відео Лізи та Гаррі
Максим Галкін показав архівне відео Лізи та Гаррі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Цього разу Максим Галкін, який нещодавно розповів про виховання Гаррі та Лізи, вирішив порадувати шанувальників відео із домашнього архіву.

У себе в Instagram гуморист показав відео, як їх із Аллою Пугачовою діти грають.

Реклама

Відмінності у вантажних та пасажирських перевезеннях. Гаріку та Лізі тут 4 роки, – підписав відео Максим Галкін.

У коментарях подписчики вкотре хвалили двійнят. Дехто зазначив, що Ліза росте справжньою артисткою.

  • "Краса"
  • "Це супер"
  • "Які вони славні"
  • "Золоті діти. Ідеальне виховання. Дякую за ваші відео. Дивишся на таких дітей і натішитися не можеш"
  • "Ліза природжена зірка. Гідна зміна росте Аллі Борисівні. Здоров'я та щастя вашій родині"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах та знають англійську та французьку мови. Шанувальники пари зазначають, що Ліза та Гаррі дуже артистичні.

Реклама

Раніше Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка Клавдія Земцова хоче стати співачкою. Нині зіркова спадкоємиця займається вокалом із викладачем. Як співає онука Алли Пугачової дивіться у нашому матеріалі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Цитата на segodnya.ua
Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти