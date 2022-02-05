Как выглядит и чем живет Стефания Маликова, дочь известного артиста Дмитрия Маликова?

Стефания Маликова вызывает повышенный интерес у поклонников / Фото: instagram.com/steshamalikova

Если посмотреть на мир звезд, у многих может сложиться впечатление, что сейчас время звездных наследников. Дочь Синди Кроуфорд делает показы в столицах моды, дети Галкина и Пугачевой собирают не меньше лайков, чем их родители, дочь Оли Поляковой делает первые шаги в музыке, – и этот список можно продолжать до бесконечности. Да, звездные дети наступают на пятки своим знаменитым родителям. И сегодня мы расскажем об успехах Стефании Маликовой, дочери артиста Дмитрия Маликова.

Реклама

Стефании Маликовой сейчас 21 год (13 февраля ей исполнится 22). Она ведет активный образ жизни, занимается творчеством, вдохновляет своих поклонников в соцсетях.

Стеша, как называют ее родители, – с раннего детства купалась в любви и внимании своих знаменитых родителей, которые поощряли все ее проявления. Девушка играет на фортепиано и на гитаре, занимается танцами и рисованием.

Стефания Маликова с родителями / Фото: instagram.com/steshamalikova

Реклама

Недавно она окончила факультет журналистики в МГИМО. Кто знает, может, вскоре девушка будет работать по специальности.

Но все же основная страсть Стефании сейчас – это моделинг и дизайн одежды. Несмотря на довольно невысокий рост (163 см), Стеша регулярно снимается в фотосессиях. Она просто обожает менять образы, поэтому сама их и создает.

Девушка выпускает одежду под брендом DRESS BY STESHA / Фото: instagram.com/steshamalikova

Реклама

У Стефании Маликовой есть свой бренд одежды – DRESS BY STESHA, поэтому все поклонники ее таланта могут приобрести ее наряды. Фэшн-дизайн всегда интересовал Стешу, поэтому сейчас она уделяет своему бренду очень много внимания. Кстати, дочь нередко подбирает сценические наряды своему отцу, чтобы он не отставал от трендов.

Наряды Маликовой с успехом продаются / Фото: instagram.com/steshamalikova

Последние несколько лет девушка активно ведет Инстаграм. За ее жизнью следит 636 тысяч подписчиков. К слову, у ее известного папы фолловеров меньше – 516 тысяч.

В Инстаграм Стефания Маликова регулярно выкладывает свои ежедневные образы, фото из ярких путешествий, семейных событий.

Для своих поклонников она – икона стиля.

Поклонники Стефании равняются на ее стиль / Фото: instagram.com/steshamalikova

Девушка, кстати, продолжает жить на Рублевке вместе с родителями. Касательно ее личной жизни ходит много слухов. Самые свежие – что она встречается с нападающим НХЛ "Миннесота Уайлд" Кириллом Капризовым. А до этого она была в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева. Но пара неожиданно распалась.

О готовности выйти замуж, Стефания Маликова в Инстаграм отвечала так:

Стефания Маликова не мечтает просто выйти замуж / Фото: instagram.com/steshamalikova

Мне кажется, странное желание — хотеть замуж. Нормально хотеть найти своего человека, пройти с ним через какие-то препятствия, начать строить совместные планы на жизнь. Только потом выйти замуж. За конкретного человека, а не просто замуж за первого встречного. Сама по себе идея фикс — выйти замуж — очень нелепая.

Стеша, кстати, души не чает в младшем братике Марке, которому недавно исполнилось 4 годика.

Девушка продолжает строить свою жизнь, а мы – следить за ее успехами.

Также читайте, чем сейчас живет Джованна Антонелли, исполнительница роли "Жади".