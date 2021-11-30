Фреймут про зовнішність дочки: Хіба можна судити незавершений шедевр

Ольга Фреймут у своєму Instagram частіше ділиться порадами з етикету, за які її захейтіли коментатори. Зрідка серед освітнього контенту телеведуча з'являється фото з дітьми.
Так, Фреймут поділилася із шанувальниками фотографією зі своєю старшою донькою Златою.
Тінейджерів називають негарними. Але вони – витвір мистецтва у процесі роботи. Небагато часу і авторка її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися у неуживливості підлітків. Чи можна судити незавершений шедевр? – підписала фотографію з дочкою телеведуча.
Зараз дівчині 15 років, і вона зовсім не схожа на свою зіркову маму. Дівчина віддає перевагу іншому стилю в одязі, займається хіп-хопом і пробує себе в дизайні одягу.
Далі по темі
Коментатори зазначили, що Фреймут все ж таки вдалося "створити шедевр" і Злата виросла дуже гарною дівчиною.
- "Злата – дуже гарна дівчина"
- "Все б ще такі негарні, як ваша дочка"
- "Дочка, красуня"
- "Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає, як уже завершений шедевр"
- "Тільки ви могли так красиво описати дорослішання"
Проте знайшли й ті, хто розкритикував зовнішність доньки телеведучої. Коментаторам не сподобалися брови Злати. На їхню думку, вони зовсім не йдуть дівчині і Фреймут, як мати, могла б їй про це сказати.
- "Брови може і тренд, але це просто маячня! Дівчинка красуня, а брови..."
- "Мама має підказати, що такі брови не гарно"
- "Все тут красиво, крім брів"
- "А що з бровами?"
Ще новини на тему: