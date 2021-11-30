Фреймут про зовнішність дочки: Хіба можна судити незавершений шедевр

Дочка телеведучої Злата Мітчелл живе та навчається з Америці, тому спільні фото зі стрічкою Фреймут з'являються рідко. Але, не дивлячись на це дочка та зіркова мама залишаються дуже близькими

Ольга Фреймут і Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут у своєму Instagram частіше ділиться порадами з етикету, за які її захейтіли коментатори. Зрідка серед освітнього контенту телеведуча з'являється фото з дітьми.

Так, Фреймут поділилася із шанувальниками фотографією зі своєю старшою донькою Златою.

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Тінейджерів називають негарними. Але вони – витвір мистецтва у процесі роботи. Небагато часу і авторка її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися у неуживливості підлітків. Чи можна судити незавершений шедевр? – підписала фотографію з дочкою телеведуча.

Зараз дівчині 15 років, і вона зовсім не схожа на свою зіркову маму. Дівчина віддає перевагу іншому стилю в одязі, займається хіп-хопом і пробує себе в дизайні одягу.

Ольга Фреймут з донькою Златою / Фото: instagram.com/freimutolia

Коментатори зазначили, що Фреймут все ж таки вдалося "створити шедевр" і Злата виросла дуже гарною дівчиною.

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"Злата – дуже гарна дівчина"

"Все б ще такі негарні, як ваша дочка"

"Дочка, красуня"

"Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає, як уже завершений шедевр"

"Тільки ви могли так красиво описати дорослішання"

Фото – instagram.com/freimutolia

Проте знайшли й ті, хто розкритикував зовнішність доньки телеведучої. Коментаторам не сподобалися брови Злати. На їхню думку, вони зовсім не йдуть дівчині і Фреймут, як мати, могла б їй про це сказати.

"Брови може і тренд, але це просто маячня! Дівчинка красуня, а брови..."

"Мама має підказати, що такі брови не гарно"

"Все тут красиво, крім брів"

"А що з бровами?"

Фото – instagram.com/freimutolia

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