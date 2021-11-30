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Фреймут про зовнішність дочки: Хіба можна судити незавершений шедевр

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 17:50
В закладинки
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Дочка телеведучої Злата Мітчелл живе та навчається з Америці, тому спільні фото зі стрічкою Фреймут з'являються рідко. Але, не дивлячись на це дочка та зіркова мама залишаються дуже близькими
Ольга Фреймут і Злата Мітчелл
Ольга Фреймут і Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут у своєму Instagram частіше ділиться порадами з етикету, за які її захейтіли коментатори. Зрідка серед освітнього контенту телеведуча з'являється фото з дітьми.

Так, Фреймут поділилася із шанувальниками фотографією зі своєю старшою донькою Златою.

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Тінейджерів називають негарними. Але вони – витвір мистецтва у процесі роботи. Небагато часу і авторка її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися у неуживливості підлітків. Чи можна судити незавершений шедевр? – підписала фотографію з дочкою телеведуча.

Зараз дівчині 15 років, і вона зовсім не схожа на свою зіркову маму. Дівчина віддає перевагу іншому стилю в одязі, займається хіп-хопом і пробує себе в дизайні одягу.

Ольга Фреймут з донькою Златою
Ольга Фреймут з донькою Златою / Фото: instagram.com/freimutolia

Коментатори зазначили, що Фреймут все ж таки вдалося "створити шедевр" і Злата виросла дуже гарною дівчиною.

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  • "Злата – дуже гарна дівчина"
  • "Все б ще такі негарні, як ваша дочка"
  • "Дочка, красуня"
  • "Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає, як уже завершений шедевр"
  • "Тільки ви могли так красиво описати дорослішання"
Фото – instagram.com/freimutolia

Проте знайшли й ті, хто розкритикував зовнішність доньки телеведучої. Коментаторам не сподобалися брови Злати. На їхню думку, вони зовсім не йдуть дівчині і Фреймут, як мати, могла б їй про це сказати.

  • "Брови може і тренд, але це просто маячня! Дівчинка красуня, а брови..."
  • "Мама має підказати, що такі брови не гарно"
  • "Все тут красиво, крім брів"
  • "А що з бровами?"
Фото – instagram.com/freimutolia

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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