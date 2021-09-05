Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Цимбалюк у сукні

Дорослі дівчата

Новий герой "Маски"

Кіно у Венеції

Вийшов за дружину

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Говорить мало і не скаржиться: Олю Фреймут захейтили за сексистські "правила для пані"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 вересня, 14:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексревізорка Ольга Фреймут регулярно роздає своїй аудиторії поради з етикету. Цього разу ведуча розповіла, як повинні поводитися "справжні пані"
Ольгу Фреймут розкритикували за поради для жінок
Ольгу Фреймут розкритикували за поради для жінок / Фото: instagram.com/freimutolia

Так, Ольга Феймут, яка раніше зізналася, що лається в стресових ситуаціях, рекомендує жінкам менше говорити і більше слухати, не демонструвати свої емоції, не скаржитися і не з'їдати всю страву з тарілки.

Реклама

Пост з "улюбленими порадами висококласної пані" ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Пані ніколи не бідкається і не нарікає. Навіть якщо у неї був поганий ранок, посварилася з коханим, змерзла, отримала штраф за перевищення швидкості, вона не ділиться гризотою зі світом, – пише Фреймут.

Реклама

Вона також наголосила на важливості постави і вмінні вести діалог, згадала Ольга і про те, що необхідно допомагати тим, кому це потрібно, навіть якщо запізнюєшся на важливу зустріч.

Деякі підписники Ольги згодні з цими рекомендаціями:

  • "Дякую за такий корисний пост!"
  • "Дякую, що нагадуєте. Дуже корисно всім"

Скріншот: instagram.com/freimutolia

Але багатьом всі перераховані пункти Ольги Фреймут здалися надто вже нереальними – дотримуватися цих порад може тільки несправжня жінка або робот:

  • "Це якийсь універсальний солдат виходить"
  • "Вийшов робот, а не жива жінка. Чи щаслива панна в такому затиснутому з усіх боків образі?"
Реклама

Скріншот: instagram.com/freimutolia

Підписники розкритикували її за сексизм і зазначили, що будь-яка людина має право бути якою хоче, а ці правила в даний час здаються дуже застарілими:

  • "Погоджуюся тільки з першим пунктом – постава справді завжди має бути красива і рівна. А то все інше – це ж якийсь сексизм щодо жінки... Як для 21 століття ці правила виглядають застарілими, принаймні в такому вигляді" .

Скріншот: instagram.com/freimutolia

Реклама

Як Оля Фреймут "одружила" на собі чоловіка – дивіться у ролику:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Відбулася прем'єра найепічнішої стрічки року - "Дюна"
Дізнатися більше
Актор Тарас Цимбалюк у новому фотосеті. Як вам?
Треш-свято
Чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати
Ну, і чому
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти