Як виглядає племінник Наташі Корольової, який живе в США – рідкісні фото

Сестра Наташі Корольової показала фото сина Матвія / Фото: instagram.com/koroleva__star

Старша сестра Наташі Корольової Ірина Осауленко колись була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. Сестра Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри у шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира . Нині Ірина живе у США. У неї двоє дітей – дочка Софія та син Матвій.

У своїх соцмережах сестра співачки рідко публікує сімейні знімки, але днями Ірина вперше за довгий час поділилася в Instagram фото сина Матвія. Хлопчик народився 2004 року. Його хрещеним став Ігор Ніколаєв. У чотири роки у Матвія діагностували аутизм.

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Племінник Наташі Корольової / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Племінник Наташі Корольової / Фото: Instagram

Він ходить, він добре їсть, він добрий хлопчик, але він не говорить. Йому не потрібно дивитись телевізор, йому не потрібно спілкуватися. Може, я доживу до моменту, коли знайдуть щось і моя дочка, яка вже багато років доглядає Матвія, побачить це світло, – зізнавалася в одному з інтерв'ю мама Наташі Корольової.

Мама Наташі Корольової та Матвій / Фото: Instagram

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Наташа Корольова допомагає старшій сестрі займатися реабілітацією сина Матвія. Співачка оплачує дорогі процедури, спрямовані на покращення стану племінника.



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