Як же красиво! Переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипці

Олександр Рибак записав кавер на трек Kalush Orchestra

Сингл Kalush Orchestra – Stefania, яка ще прозвучить у гранд-фіналі "Євробачення-2022", безперечно, стала світовим хітом. Адже її переспівують у різних куточках планети – звичайні меломани та професійні співаки, як от рок-гурт The Rasmus.

Скрипалю Олександру Рибаку також сподобалась пісня. Музикант навіть вирішив створити кавер у своєму стилі.

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Рибак зіграв на скрипці композицію Stefania. Таким чином він підтримав гурт Kalush Orchestra, який бореться за заповітну статуетку у Турині. Відповідне відео артист опублікував у Instagram.

Під відео Олександр Рибак поцікавився у фоловерів, чи вдасться виграти Kalush Orchestra "Євробачення".

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Своєю чергою підписники оцінили таке виконання Stefania та сказали про шанси українського гурту на перемогу:

Ти дивовижний.

Крута версія.

Це дивовижна пісня. Україна точно переможе.

Я думаю, що Україна переможе, це чудова пісня.

Скріншот Instagram

Коротко про Олександра Рибака

35-річний норвезький скрипаль білоруського походження впевнено переміг на "Євробаченні-2009", набравши рекордні 387 балів. Після тріумфу його звинуватили у плагіаті, але це не підтвердилось.

Олександр Рибак

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Зараз артист співпрацює зі світовими кіностудіями і пише саундтреки. Окрім того, Олександр гастролює світом, записує дуети з іншими зірками та активно веде соцмережі.

Нагадаємо, вже сьогодні, 12 травня, стане відома ще одна десятка фіналістів. Напередодні букмекери назвали фаворитів другого півфіналу.