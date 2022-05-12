Як же красиво! Переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипці

Олександр Рибак записав кавер на трек Kalush Orchestra
Сингл Kalush Orchestra – Stefania, яка ще прозвучить у гранд-фіналі "Євробачення-2022", безперечно, стала світовим хітом. Адже її переспівують у різних куточках планети – звичайні меломани та професійні співаки, як от рок-гурт The Rasmus.
Скрипалю Олександру Рибаку також сподобалась пісня. Музикант навіть вирішив створити кавер у своєму стилі.
Рибак зіграв на скрипці композицію Stefania. Таким чином він підтримав гурт Kalush Orchestra, який бореться за заповітну статуетку у Турині. Відповідне відео артист опублікував у Instagram.
Під відео Олександр Рибак поцікавився у фоловерів, чи вдасться виграти Kalush Orchestra "Євробачення".
Своєю чергою підписники оцінили таке виконання Stefania та сказали про шанси українського гурту на перемогу:
- Ти дивовижний.
- Крута версія.
- Це дивовижна пісня. Україна точно переможе.
- Я думаю, що Україна переможе, це чудова пісня.
Коротко про Олександра Рибака
35-річний норвезький скрипаль білоруського походження впевнено переміг на "Євробаченні-2009", набравши рекордні 387 балів. Після тріумфу його звинуватили у плагіаті, але це не підтвердилось.
Зараз артист співпрацює зі світовими кіностудіями і пише саундтреки. Окрім того, Олександр гастролює світом, записує дуети з іншими зірками та активно веде соцмережі.
Нагадаємо, вже сьогодні, 12 травня, стане відома ще одна десятка фіналістів. Напередодні букмекери назвали фаворитів другого півфіналу.