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Евровидение-2022: букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 12:11
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Уже сегодня, 12 мая, в Турине пройдет второй полуфинал Евровидения-2022, где мы узнаем имена всех финалистов песенного конкурса
Кто пройдет в финал Евровидения - ставки букмекеров
Кто пройдет в финал Евровидения - ставки букмекеров / Фото: instagram.com/Eurovision

Главный вокальный конкурс в Европе совсем скоро назовет своего победителя, а пока букмекеры лишь делают ставки на фаворитов.

10 мая завершился первый полуфинал, где наконец-то стали известны первые претенденты на победу. Представители Украины Kalush Orchestra раскачали зал и доказали, что достойны места в финале.

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Уже в четверг, 12 мая, на сцене Турина снова зазвучат голоса вокалистов из разных стран. Всего во втором полуфинале примут участие вокалисты из 18 европейских государств. Однако не все из них смогут посоревноваться за заветную статуэтку на гранд-финале.

Букмекеры проанализировали зрительские симпатии и готовы назвать главных фаворитов. Так, в ТОП-5 участников второго полуфинала вошли:

  • Швеция
  • Польша
  • Австрия
  • Эстония
  • Сербия

По мнению экспертов, эти страны имеют наивысшие шансы попасть в финал Евровидения-2022. Следом за ними, в десятку фаворитов вошли:

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  • Чешская республика
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Азербайджан
  • Кипр
Скриншот – eurovisionworld.com

Но среди 18 претендентов на победу есть и аутсайдеры. Букмекеры распределили позиции с 11 по 18 место в рейтинге следующим образом:

  • Мальта
  • Сан-Марино
  • Румыния
  • Израиль
  • Ирландия
  • Грузия
  • Черногория
  • Северная Македония
Скриншот – eurovisionworld.com

Однако, как показал первый полуфинал, турнирная таблица может кардинально измениться. Ведь перед началом первого этапа конкурса букмекеры прогнозировали попадание Албании в финал, но в итоге голосование показало совершенно другие результаты, что вызвало бойкот конкурса от еврофанов.

А пока до начала шоу остаются считанные часы – слушаем песни всех участников второго полуфинала.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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