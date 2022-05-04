Як зірка Голлівуду Лів Шрайбер допомагає українцям: волонтери зробили зворушливе відео

Лієв Шрайбер допомагає українцям / Фото: instagram.com/lievschreiber

Зараз голлівідських фільмів Лів Шрайбер не просто висловив свою підтримку українцям, а й приєднався до волонтерів на українсько-польскому кордоні.

Команда англомовного діджитал проєкту "Ukraine24 World", мета якого – інформувати світ про злочини Росії в Україні, висвітлювати історії про незламний дух українців, нашу боротьбу та єдність, а також про волонтерський фронт та підтримку українців в світі, підготувала відеоподяку Ліву Шрайберу.

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У зворушливому відео журналісти зібрали історію волонтерства зірки Голлівуду та його враження від стійкості українців. У Львові, де Лів Шрайбер допомагає волонтерам, він вперше в житті пережив повітряну тривогу.

Безсонна минула ніч у Львові. Повітряна тривога була щонайменше 3 рази. Ми спускалися в сховище нашого готелю і я був здивований, якими оптимістичними та життєрадісними були люди, яких я зустрів там, – розповідає відомий голлівудський актор та сценарист.

Волонтери зробили зворушливе відео про допомогу Ліва Шрайбера українцям / Фото: instagram.com/lievschreiber

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Нагадаємо, перед тим, як потрапити до України, Лів Шрайбер побував у польському містечку Перемишль. Там він долучився до роботи волонтерської організації World Central Kitchen, де допомагав готувати їжу для українських переселенців.

До того ж, Шрайбер став частиною творчого проєкту Памели Штибель, у якому вона розповідає про війну в Україні за допомогою фарб та пензля. Актор закликає робити пожертви для переселенців. Зокрема купувати художні роботи на аукціоні.