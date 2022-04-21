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Лива Шрайбера застала воздушная тревога при приезде во Львов: "Можно только представить, как это на передовой"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 17:32
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Знаменитый голливудский актер рассказал о бессонной ночи в подвале одного из львовских отелей
Лив Шрайбер волонтерит в Украине
Лив Шрайбер волонтерит в Украине / Фото: instagram.com/lievschreiber

Лив Шрайбер, который готовил борщ для украинцев в Перемышле, на днях приехал во Львов вместе с группой волонтеров из организации World Central Kitchen.

Звезда фильма "Люди Икс" общался с другими волонтерами и людьми, которые вынуждены были временно покинуть свои дома и уехать в более безопасное место.

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Кроме того, во Львове Лив Шрайбер получил опыт пребывания в подвале во время воздушной тревоги. Как поделился актер в Instagram, за одну ночь раздались три тревоги.

Бессонная ночь во Львове. Воздушная тревога срабатывала не менее трех раз. Находясь в подвале нашей гостиницы, я был настолько поражен тем, насколько оптимистичными и живыми остаются люди, которых я там встретил, – признался Шрайбер.

После непростой ночи в подвале отеля Шрайбер попытался вздремнуть прямо на улице.

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Подремать на улице после долгой ночи во Львове. Можно только вообразить, как это на передовой. Здесь так много невероятных людей, которые могут рассказать удивительные истории. Я сейчас уже жив-здоров дома. Хотел бы я сказать то же самое и о них, – написал Лив.

Лив Шрайбер – американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Является лауреатом премии "Тони". Обладатель шести номинаций на "Золотой глобус". Известный по фильмам – "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Настоящий Рокки", сериалом "Рей Донован" и т.д.

Отметим, что дед Лива по материнской линии был евреем из Украины.

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Напомним, ранее во Львов приезжал Шон Пенн. Актер решил помогать украинским переселенцам.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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