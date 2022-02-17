Концерту 8 Березня не буде? Михайла Шуфутинського не пустять до України

Сьогодні з'явилася інформація про те, що Михайла Шуфутинського не пустять до України з запланованими концертами. Подробиці на тему читайте в нашому матеріалі

Михайло Шуфутинський не зможе дати концерт в Україні / Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky

Нагадаємо, нещодавно скасували концерт Басти в Одесі, а сьогодні стало відомо про те, що в Україні не відбудуться виступи Михайла Шуфутинського, заплановані на 8 березня.

Причина – російський співак раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Тому якщо він захоче в'їхати в Україну, він не зможе перетнути кордон України, оскільки отримає заборону на в'їзд за порушення нашого законодавства.

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скріншот kiev.karabas.com

Таку інформацію публікує Укрінформ з посиланням на спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка:

Що стосується особи, про яку ви питаєте. У нас наразі достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території та при спробі його в'їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов'язково проведуть усі необхідні заходи безпосередньо у пункті пропуску. Якщо він з'явиться для перетину кордону й оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, ми маємо підстави заборонити йому в'їзд в Україну.

За словами Демченка, для громадян України передбачена адміністративна відповідальність у разі порушення перетину кордону, а для іноземців – адміністративна відповідальність та заборона в'їзду в Україну на 3 роки. Але рішення про дозвіл на в'їзд до України приймається лише у пунктах пропуску за безпосередньої спроби людини перетнути кордон.

Ми продовжуємо стежити за новинами на тему.

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Нагадаємо, цього тижня дає концерти в Україні співачка Йолка.