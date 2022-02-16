Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Кібератака на ЗСУ та банки Кібератака на ЗСУ та банки ⚡ Війна з РФ
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

DZIDZIO готується до дуже важливої події: В Іспанії, Італії, Канаді знають усе про моє життя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 14:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ведучий грандіозного шоу "Ігри талантів", прем'єра якого відбудеться вже 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна", мегапопулярний DZIDZIO зізнався, чим останнім часом зайнята його голова
DZIDZIO розповів, як готується до ювілею своєї мами
DZIDZIO розповів, як готується до ювілею своєї мами / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Виявляється, мати артиста скоро відзначить ювілей. За лаштунками проєкту артист розповів, як святкуватимуть подію у відомій родині та які подарунки він готує.

Популярний співак, музикант, актор, режисер та продюсер DZIDZIO на знімальному майданчику масштабного шоу "Ігри талантів" заявив, що постійно думає над подарунком до маминого ювілею. Адже на визначну дату хоче зробити їй приємний сюрприз.

Реклама

Я серйозно готуюся до маминого ювілею, але поки що не скажу, що саме подарую. Розумієте, хочу, щоб це був сюрприз, а вона ж за всім стежить, все передивляється, а потом ще репостить знайомим. Тобто Італія, Іспанія, Португалія, Америка, Канада знають все про моє життя, – коментує DZIDZIO.

DZIDZIO з мамою
DZIDZIO з мамою / Фото: instagram.com/dzidzio

За словами артиста, йому нелегко вибирати подарунок мамі, тому що він хоче, щоб це була не лише цінна річ, а й для душі.

Взагалі-то, я люблю, коли вона прямо каже, що їй треба. Але інколи пролітає таке: "Ні, сину, я нічого не хочу". А я за конкретику! Тому звернусь ще через вас: "Мамо, дуже вас прошу, вже скажіть конкретно, скільки б то не коштувало! Я все приготую, тому що дуже сильно вас люблю!"

Цього року Галині Янівні виповнюється 60 років, тому не дивно, що співак так переймається презентом. Понад те, DZIDZIO вже розглядає варіант особливого святкування.

Реклама

Планую зробити таку хитрість і відсвяткувати двічі! Як весілля – 2 дні. Насправді я знаю людей, які святкують день народження двічі, через тиждень – для родичів і компанії та окремо з коханими, – поділився ведучий шоу "Ігри талантів".

Нагадаємо, розважальний проєкт формату Game of Talents вперше вийшов на телеекрани в 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться прем'єру масштабного шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна".

Реклама

Раніше ми розповідали, що DZIDZIO переспівав хіт Кузьми.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти