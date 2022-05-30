Офіційно: Kalush Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон Євробачення

Kalush Orchestra отримають новий трофей "Євробачення!" / Фото: Getty Images

Своїй кришталевий приз Kalush Orchestra продали за 900 000 тисяч доларів! Це безпрецедентний випадок в історії конкурсу. Кубок дістався українській криптовалютній біржі WhiteBIT.

На офіційній сторінці "Євробачення" в Україні Facebook з'явилося повідомлення, що Kalush Orchestra отримають новий трофей. Як розповіли сайту "Сьогодні" у прес-службі "Суспільного", виробники кубка справді зроблять ще один такий самий трофей.

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"Виробники трофею, компанія Kosta Boda, дізналися про благодійний аукціон, оголошений гуртом Kalush Orchestra, і вирішили підтримати гурт. Спеціально для українських артистів буде виготовлено ще один трофей на заміну, щоб переможці Євробачення не залишилися без свого призу", – прокоментувала голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

Kalush Orchestra отримає новий трофей "Євробачення" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Джамала виставила на продаж свою сукню, в якій вона виступала на "Євробаченні"

Нещодавно ми також писали, що білоруські музиканти-опозиціонери переспів хіт Kalush Orchestrа Stefania.