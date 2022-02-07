Kalush Orchestra представили пісню для Нацвідбору на Євробачення: "Європа дуже кайфує"

KALUSH ORCHESTRA пояснив, навіщо взяв участь у Нацвідборі. / Фото: пресслужба

Колектив Kalush Orchestra, які зізналися, навіщо їм участь у Євробаченні , нарешті представили трек для участі у вокальному конкурсі Нацвідбору.

Композицію "Stefania" гурт представив 7 лютого за п'ять днів до фіналу вокального змагання.

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Фронтмен гурту Kalush, Олег Псюк, розповів, що присвятив цю пісню своїй мамі та впевнений, що вона дуже сподобається слухачам Євробачення.

Стефанія – так звати мою маму. Цю пісню присвятив їй, і цю пісню ми представлятимемо на Євробаченні.

Це щирий та душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю, – написав музикант на своїй сторінці в Instagram.

Реп-група повністю налаштована на перемогу у Національному відборі Євробачення.

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Але хто ж представлятиме Україну на головному вокальному конкурсі в італійському Турині, ми дізнаємося лише 12 лютого під час фіналу Нацвідбору.

Нагадаємо, що окрім Kalush Orchestra у фіналі позмагаються ще семеро фіналістів, імена яких вже відомі .

Напередодні стали відомими імена всіх членів журі, які допоможуть глядачам вибрати переможця. Першою за суддівським столом виявилася Тіна Кароль, слідом за нею – Ярослав Лодигін, останньої суддівське крісло зайняла переможниця "Єробачення-2016" Джамала.