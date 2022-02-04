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Складе компанію Кароль: хто став другим членом журі Нацвідбору на Євробачення-2022

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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4 лютого, 16:55
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Cуспільний мовник оголосив ім'я другого члена журі Національного відбору "Євробачення-2022". Ним став член правління Суспільного, режисер Ярослав Лодигін
/ Фото: instagram.com/eurovision.ua, instagram.com/lodygin

Нещодавно стало відомо, що переможця Нацвідбору буде обирати Тіна Кароль та її колеги у складі журі Нацвідбору на "Євробачення-2022". Повний склад суддів поки що залишається в таємниці.

Як повідомляє "Cуспільне", другим членом журі став Ярослав Лодигін.

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Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети — у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого, – розповів Ярослав Лодигін.

Сцена "Нацвідбору". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

З серпня 2019 року Ярослав Лодигін є членом правління Суспільного мовника, відповідальним за платформу телебачення. Також у 2019-му він став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера та сценариста (найвідоміша його робота – "Дике поле"). Ярослав Лодигін є продюсером та автором ідеї документального серіалу UA: ПЕРШИЙ "Колапс: як українці зруйнували імперію зла". Він є одним із засновників інтернет-радіо Аристократи та музичної премії A-Prize.

Нагадаємо, стали відомі імена фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2022". Фінал Національного відбору на "Євробачення-2022" відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18.30. У прямому ефірі його можна побачити в ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ, на сайті eurovision.ua, а також на YouTube та Facebook-сторінках "Суспільне Євробачення" .Також його транслюватимуть на хвилях Радіо Промінь.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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