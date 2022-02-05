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Дві діви за одним столом: Джамала, як і Тіна Кароль, стала членом журі Нацвідбору на "Євробачення"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 лютого, 11:31
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Сьогодні "Суспільне" назвало ім'я третього члена журі Нацвідбору на "Євробачення". Ним стала співачка Джамала!
Співачка знову в журі Нацвідбору
Співачка знову в журі Нацвідбору / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Україна активно готується до головного вокального конкурсу Європи. Вже наступного тижня пройде фінал, де буде названо представника України на "Євробаченні", а сьогодні " Суспільне оголосило ім'я третього члена журі. Ним стала співачка Джамала!

Нагадаємо, у 2016-му році Джамала перемогла на "Євробаченні" та привезла конкурс до Києва. І цього року артистка, яка раніше вже була у журі Нацвідбору, знову повернулася до конкурсу. Ось як Джамала коментує новину:

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Джамала стала третьою суддею Нацвідбору
Джамала стала третьою суддею Нацвідбору / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Дуже приємно повернутися до Національного відбору знову у телевізійному форматі. Це дуже прикольно. І як ми вже бачимо за цей період із 2016 року, він дав поштовх не лише для наших представників на Євробаченні, а й для розвитку української музики загалом. Завдяки Національному відбору ми дізналися дуже багато нових імен і відкрили безліч цікавої української музики, — зазначила Джамала. – Мені здається, цей відбір – не виняток.

За словами артистки, цей вибір буде непростим, вона оцінитиме учасників за своїм баченням:

Крутий склад учасників. Звичайно, я завжди за всіма спостерігаю, майже всіх знаю. Усі гідні автори та виконавці. Але на конкурсі оцінюватиму за своїм баченням. Насамперед – це виступ наживо. Він має бути якісним, точним, харизматичним, артистичним, привабливим. Це дуже важливі елементи. Пісня повинна мати якусь цікаву особливість, характер. І, звісно, номер. І хоча від першого виходу до "Євробачення" все може і має змінюватися, загалом це має бути щось цікаве.

Також шанувальникам цікаво, чи не буде суперечок між Джамалою та Тіною Кароль, яка також судитиме учасників, вона ж і сама виступала на "Євробаченні", посівши сьоме місце. Адже дві топові українські співачки можуть не сходитися в думках щодо номерів учасників. Благо, у журі є ще й Ярослав Лодигін.

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Журі та телеглядачі визначають по 50% результату голосування.

Нагадаємо, Джамала у 2016 році на 61-му пісенному конкурсі "Євробачення" перемогла з авторською піснею "1944", присвяченій трагічним подіям минулого, зокрема, депортації кримськотатарського народу. У 2017-2019 роках співачка була суддею Нацвідбору на "Євробачення". Пропонуємо згадати її виступ.

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До речі, фінал Національного відбору на "Євробачення-2022" відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18.30.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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