Kalush Orchestra шоковані балами українського журі на Євробаченні-2022: незручно перед Польщею

Kalush Orchestra прокоментували оцінки від українського журі поляку Ochman / Фото: Колаж: Сьогодні

14 травня український гурт Kalush Orchestra з рекордним 631 балом тріумфував на "Євробаченні-2022" у Турині. Вчора хлопці повернулись на Батьківщину. А вже сьогодні вони відповіли на найгарячіші питання журналістів під час пресконференції у Львові.

Про бали українського журі Польщі

На запитання нашого кореспондента про те, чому наші судді віддали учаснику з Польщі 0 балів, Олег Псюк відповів, що він сам здивувався цій новині. За словами репера, йому ніяково перед поляками через оцінки українського журі.

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Насправді дуже дивна ситуація вийшла. Мені самому незручно перед Польщею. Мені особисто дуже подобається пісня Ochman і вона навіть є в моїх ТОП-5 (пісень "Євробачення-2022", – Ред.). Тому це було дивно, але я не знаю всіх деталей. Маємо надію, що наші друзі поляки не тримутимуть образи ні накого, – поділився артист.

Про перенесення "Євробачення-2023" у Польщу

Одразу ж після перемоги на конкурсі, багато хто став вважати та пропонувати перенести "Євробачення-2023" в Польщу, а не проводити його в Україні, зважаючи на всі обставини, які склались після 24 лютого.

Соліст Kalush Orchestra вдячний Польщі та іншим країнам, які висловились про готовність організувати у себе вокальне змагання. Але артист прагне все-таки провести його на Батьківщині.

Kalush Orchestra розповіли про проведення "Євробачення-2023"

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Багато країн висловили меседж про те, що вони можуть прийняти "Євробачення", якщо раптом у нас не вийде. Я вважаю, що це хороший жест. Але ми маємо надію, що наступного року все ж таки Україна проведе конкурс в цілісній, розбудованій та щасливій країні, – пояснив Псюк.

Водночас медіаексперт Микола Чернотицький зауважив, безпековий фактор важливий і рішення про проведення конкусру остаточно буде ухвалюватись спільно з Європейською мовною спілкою. Як зауважив експерт, це будуть складні перемовини.

Ми робимо все можливе і я сподіваюсь, держава нас також підтримає в тому, щоб "Євробачення" відбулося тут. І я сподіваюсь "Євробачення" пройде в мирній Україні, – додав Чернотицький.

Статуетка "Євробачення-2022"

Ба більше, він нагадав, що коли у 2017 році конкурс проходив у Києві – був досить великий дискурс.

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Тоді Україна закладала так звану фінансову гарантію – 15 млн євро на випадок того, якщо щось піде не так. За ці кошти проводила б інша країна. Тому, це питання більш комплексне, ніж просто бажання та можливості, – додав експерт.

Про популярність рожевих панамок

Особиста фішка Олега Псюка тепер стала популярною у всьому світі. На запитання нашого кореспондента про те, скільки таких головний уборів є у гардеробі, репер відповів:

Саме такі панамки, яка зараз на мені, у мене їх декілька. Зараз ця колекція не випускається і їх не так просто знайти. А панамки з нашим лого можна знайти у нас в Instagram.

Нагадаємо, Kalush Orchestra називали своїх фаворитів на Євробаченні-2022. Хто з суперників сподобався гурту – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".