KALUSH піариться на Євробачення-2022? Музиканти розповіли про участь у Нацвідборі

Чому гурт KALUSH вирішив взяти участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022". / Фото: kalush.official

Днями оргкомітет конкурсу назвав імена восьми фіналістів Національного відбору "Євробачення-2022". Серед них і колектив KALUSH Orchestra, який вже встиг вляпатись у скандал (про це ми вам розповімо далі).

Зазначимо, KALUSH Orchestra потрапив до фіналу нацвідбору з піснею Stefania, яку зовсім скоро планує представити разом з кліпом.

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Поки артисти готуються до прямого ефіру (12 лютого), де під час глядацького голосування оберують того, хто представлятиме Україну вже на конкурсі, ми розповімо вам заради чого KALUSH подав заявку на Нацвідбір, а також пояснимо, що колектив не поділив з Alina Pash, яка також пройшла до фіналу Нацвідбору.

Нацвідбор заради піару чи бажання прославляти український контент?

Ми поспілкувались із учасниками гурту KALUSH та дізнались чому вони вирішили взяти участь у Нацвідборі саме у цьому році.

А чому не у цьому році? Ми бачимо у собі сили йти та перемагати. До речі, в арсеналі у нас для конкурсу було одразу три треки. На цьогорічний Нацвідбір журі саме обрало один з них. Скоро ми поділимося не тільки цим треком, але й кліпом, – кажуть музиканти.

KALUSH ORCHESTRA пояснив, навіщо взяв участь у Нацвідборі. / Фото: пресслужба

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Як пояснили у гурті, вони вірять, якщо вдасться отримати перемогу на Нацвідборі, "то вже на самому музичному конкурсі вони точно будуть у фаворитах". Також музиканти зізнались, чи справді взяли участь у кастингу заради піару.

У KALUSH ORCHESTRA ми робимо акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику, яка заходить "на ура" у Європі. Так склалося, що за кордоном дуже цінують та люблять український фольклор, а KALUSH ORCHESTRA це і є український фольклор та автентика. Щодо упізнаваності, у нас зараз досить щільний гастрольний графік по містам України, де зазвичай заповнені глядацькі зали, – зазначили артисти.

KALUSH додав, щороку вони слідкували за "Євробаченням" і згодом самі загорілись бажанням взяти участь у конурсі. Також музиканти зазначили, що "Євробачення" з кожним роком не втрачає свою популярність і от чому:

Враховуючи кількість заявок останні роки тільки на Нацвідбір, думаю, що такі конкурси ніколи не втратять популярності. Адже такого рівня музичних конкурсів не так і багато.

Скандал з Alina Pash

Нещодавно артистка заявила, що реп-гурт скопіював її музику! Вона помітила ідентичну схожість інструменталу (контрабас) зі свого треку BOSORKANYA з новим відео гурту.

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Аліна Паш звинуватила гурт у плагіаті. / Фото: Instagram

Співачка додала, що їй гидко від того, що хтось називає себе творцем та артистом, а насправді "так нахабно користується".

Мені паскудно від того, що хтось хоче представляти своєю музикою Україну на "Євробаченні", – сказала зірка.

Скріншот Instagram/alinapash

Водночас на офіційній сторінці пісенного конкурсу в Instagram розмістили порівняння та зазначили, що це вже не вперше, коли KALUSH буцімто надихається роботами Alina Pash.

Яскравим прикладом є подібність у локаціях та образах відеокліпу Alina Pash – Bitanga (2018) та Kalush – Гори (2019). Наступний випадок копіювання (або запозичення?) обкладинка треків OINAGORI (2018) та знову ж таки Гори (2020) гурту KALUSH, – повідомляється на сайті.

Невдовзі оргкомітет "Євробачення" пояснив, що "подібність визнана саундпродюсером та учасниками гурту KALUSH. Інструментал зміниться".

Також ситуацію прокоментував й соліст гурту:

Нас звинувачують у тому, що там дуже схожа партія контрабасу на якийсь трек Аліни Паш. Це щедрівка. Там слова народні. Може, ще якісь інструменти з якимись у цьому світі повторюються. Нам не хотілося, щоб так вийшло, – сказав музикант.

А от саундпродюсер колективу зазначив, що вони замінять партію контрабасу до виходу офіційного релізу, який призначений аж на 2023 рік.

Топ-треків гурту

Поки усі обговорюють скандал KALUSH і Alina Pash та з'ясовують, хто ж усе такий має рацію, ми пропонуємо вам послухати найвідоміші пісні гурту.

Гори

Одна з перших спільних робіт KALUSH і alyona alyona – щира і красива присвята українській природі.

Перемога

Це філософсько-мотиваційна пісня гурт, записана разом з "Океаном Ельзи".

Мала в 19

Ще до офіційного релізу пісня стала хітом. У ній лідер гурту Олег Псюк розповів кілька історій про різних дівчат, які були у виконавця з 1 березня минулого року по 2021-й.

Зорі

Це одна з найліричніших композицій гурту, яка досі у багатьох слухачів стоїться на репіті.

Додому

Це спільна робота KALUSH і репера SKOFKA. Фронтмен колективу Олег Псюк декілька років тому поїхав з Калуша й лише зараз, зізнається, що відчуває ціну запаху у рідному домі.

До речі, стало відомо, у якому півфіналі виступить Україна на "Євробаченні-2022".

Нагадаємо, раніше фронтмен KALUSH Олег Псюк розповілав нам про пісні присвячені колишнім та ігнор з боку ТБ.