Фронтмен KALUSH Олег Псюк – о коллаборации с Океаном Эльзы, песнях о бывших и игноре со стороны ТВ

Три года назад появилась группа, которая почти сразу завоевала приверженность многих слушателей – KALUSH. Этот коллектив – настоящий алмаз украинского хип-хопа с особым калушским сленгом и неординарной манерой подачи треков

Олег Псюк рассказал о коллаборациях, треках и успехе. / Фото: kalush.official

"Сегодня" пообщались с фронтменом и основателем группы Олегом Псюком и узнали о начале творческого пути KALUSH, смысле треков и новых идеях.

Кстати, "Океан Эльзы" порадовал своих поклонников новостью о туре. В июне 2022 года группа планирует выступить в столице.

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Отметим, что Олег непубличный в жизни – о себе рассказывает преимущественно в песнях. Но все же рэпер поделился с нами о коллективе, содержании композиций и сложностях, которые были в начале карьеры.

Создание группы благодаря Сети

В 2019 году тогда еще малоизвестный рэпер Олег Псюк написал пост на Facebook о том, что он набирает талантливых людей в свою группу. Поклонники хип-хопа – мультиинструменталист Игорь Диденчук и МС Килиммен – откликнулись на предложение фронтмена.

Так ребята стали вместе создавать музыку, которая "качает" подавляющее большинство молодежи.

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Сделал группу из-за того, что мне нравится синергия. Я читаю рэп, но не играю на инструментах. В группе есть Игорек, которые играет на 50 музыкальных инструментах, но не читает рэп. Еще у нас есть человек Килим, который делает все остальное: и поет, и танцует, и просто мастер на все руки, – рассказал Псюк в интервью "Сегодня".

Игорь Диденчук, Олег Псюк и МС Килиммен создали группу в 2019 году / Фото: kalush.official

Группа была названа в честь родного города Олега – Калуша. Как объяснил сам певец, все потому, что он фанат и патриот города.

Все что происходило самое интересное в моей жизни, было в Калуше. Все самые большие приключения, какие только могли быть, – добавил артист.

Однако, по словам Олега, его путь в рэпе стартовал еще до группы. В Калуше он читал рэп вместе со своими товарищами во дворе.

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До группы 12 лет пробовал себя в рэпе. В Калуше 10 лет читал постоянно с пацанами во дворе. Затем пацаны начали спрыгивать с рэпчика из-за семей, заработков и так далее. А я остался и начал писать дальше, и вот дописался, – рассказал рэпер.

Стиль, образ и сленг – фишки KALUSH?

Участники группы – яркие и гармоничные. У них интересный стиль, они используют в треках калушский сленг, который не все понимают, но всем он нравится. Однако, по словам Олега, он не считает эти компоненты фишками.

Наверное, все вместе: и сленг, и образ, и стиль. Я не делаю фишики, я так живу, я такой, какой есть. Это для кого-то может казаться фишкой, а для меня это просто привычные вещи, – рассказал рэпер.

Относительно стиля, Псюк признался, что никакой идеи они для этого не создавали, просто понравился образ, который использовали для первого клипа.

Не было никакой идеи. Розовая панама была на первом клипе. Мне понравился этот лук, и команде тоже. Мы решили использовать ее в следующих клипах, и она так прижилась, что я вообще был только в ней.

Фронтмен группы рассказал о стиле KALUSH

Однако с Килимменом, по словам Олега, идея таки долго менялась.

Долго менялась идея с Килимом. Сначала это должен был быть человек в маске ковра, а потом мы немного обновили образ и придумали, что это будет наш такой украинский Супермен – Килиммен.

С МС Килимменом идея менялась долго / Фото: kalush.official

А вот сленг, как объяснил Псюк, он всегда использовал в тексте. По словам артиста, "из-за этого музыка и трушна, потому что она идет от души".

От первого сингла к новым трекам

В октябре 2019 года KALUSH разместил на YouTube первые работы "Не маринуй" и "Ти гониш". Интересно, что клип на первый трек снимали на улицах Калуша.

Поклонники сразу оценили песни и отметили, что им присущ особый калушский акцент и содержание.

По словам Псюка, основа песен – зависит от темы. Артист подчеркнул: пишет о том, что с ним происходило в реальности.

Если мой кент хотел меня бросить, я написал об этом песню. У меня была ситуация, что я встретился с девушкой из Instagram, которую я едва узнал, потому что она в жизни иначе – я тоже написал об этом песню. О долговременных и кратковременных отношениях. О моих отношениях с наркотиками альбом написал. Я обо всем пишу треки.

В 2019 году KALUSH и аlyona аlyona, которая поддерживала коллектив с самого начала, презентовали, по мнению многих фанатов, невероятно красивый и чувственный видеоклип "Гори", который снимали в Карпатах. После этого к группе пришла мощная волна славы.

Олег Псюк объяснил, как KALUSH создает треки / Фото: kalush.official

Потом коллектив начал выпускать песни в более романтическом стиле. Такие треки, как "Зорі" и "Додому", пришлись по душе не только поклонникам рэпа, но и просто меломанам. Псюк объяснил, что KALUSH постоянно ищет что-то новое, и потому они не пишут треки в одном формате.

Если в одном стиле делать, то оно уже не так цепляется, как раньше. И я все время ищу себя в новых ипостасях. Только тогда музыка меня реально цепляет, когда я ее все время делаю какой-то иной, чем предыдущая, – добавил певец.

Связанность песен

Релизы KALUSH отличаются друг от друга, но их объединяет одно – жизненная история. И трек "Мала в 19" не исключение. Песня настолько понравилась фанам, что они начали активно ее перепевать на видео и постить в Сети, но в чем же ее смысл?

Это поиск моей белобровой девки. История, как я искал ее круглый год. До этого у меня были долгие отношения. Потом я искал, многого находил не того, – объяснил рэпер.

Олег Псюк рассказал, что объединяет треки KALUSH / Фото: kalush.official

А вот сингл "Не забуду", как отметил Олег, это как раз предыстория нового хита.

Это предыстория этого всего. Я посвятил своей той же бывшей девушке, с которой долгое время встречался. У меня все связано, – подчеркнул артист.

Коллаборации с другими исполнителями

В KALUSH есть много общих треков с другими исполнителями: аlyona аlyona, Кристина Соловий, Jerry Heil, "Океан Эльзы" и другие. По словам Олега, иногда группа может предложить вместе спеть, а иногда – кто-то из артистов.

С каждым по-разному: кто мне, а кому я. аlyona аlyona я предложил. Мы уже до этого были знакомы. Все же рэперы знакомы между собой. У Святослава (лидер группы "Океан Эльзы". – Ред.) была демка песни "Перемога". Он мне уже скинул ее почти готовой, и вот я залетел с куплетом, – объяснил певец.

Карантин и "взрыв" группы

Хотя KALUSH возник в 2019 году, масштабно стартовал в 2020-м — в карантинное время. А это еще какое испытание.

Были всякие моменты. Было такое, что я где-то на светской тусовке, и там телеканалы берут у всех интервью, а у меня нет. Я сам подходил и предлагал, говорю: "Слышишь, бери интервью у нормального пацана". И моризились многие. К некоторым навязывался, а к кому-то не получалось. Сейчас уже все по-другому. Пока нет этого хайпа, то всем безразлично: классную музыку ты делаешь или нет, какие позиция и мнения, – вспомнил Олег.

KALUSH масштабно стартовал в 2020 году / Фото: kalush.official

Артист ранее заявлял о том, что в своих работах он никогда не будет пропагандировать сигареты, наркотики и другие вредные продукты. А вот миссия группы, по словам Олега, "сделать так, чтобы украинский рэп слушали не только в Украине, но и во всем мире".

Спойлер от KALUSH

Все фаны с нетерпением ждут новых треков и клипов от любимой группы. И Олег Псюк порадовал своих поклонников спойлером, что скоро их ждет что-то новое и необычное:

3 декабря выйдет релиз новой группы KALUSH. Теперь будет две группы. Одна будет совсем отличаться от той, к которой все привыкли. То есть тот KALUSH, который существуют, так и остается, а второй – будет с несколько другой музыкой, образами, участниками.

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