Стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на "Евровидении"-2022

Пока наши читатели обсуждали скандал на Нацотборе "Евровидения" в Украине, появилась новая порция новостей по части подготовки к главному вокальному конкурсу Европы. Известны результаты жеребьевки, в рамках которой определили, в каком полуфинале выступит Украина и другие участники.
В каком полуфинале выступает Украина на "Евровидении"-2022?
Так, во время трансляции из Дворца Мадама в Турине озвучили, что представитель от Украины выступит в первом полуфинале в его первой половине.
Страны-участники первого полуфинала "Евровидения"-2022
- Албания
- Латвия
- Швейцария
- Словения
- Болгария
- Молдова
- Украина
- Литва
- Нидерланды
- Норвегия
- Россия
- Португалия
- Дания
- Армения
- Австрия
- Хорватия
- Исландия
- Греция
- Франция
- Италия
Украина выступит в первом полуфинале / Фото: instagram.com/eurovision.ua
Страны-участники второго полуфинала "Евровидения"-2022
- Великобритания
- Испания
- Германия
- Черногория
- Австралия
- Грузия
- Кипр
- Румыния
- Чехия
- Сербия
- Финляндия
- Азербайджан
- Сан Марино
- Польша
- Бельгия
- Северная Македония
- Швеция
- Израиль
- Мальта
- Эстония
- Ирландия
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Что касается стран Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), они автоматически попадают в финал, но смогут голосовать таким образом: Франция и Италия — в первом полуфинале, Великобритания, Испания и Германия — во втором полуфинале.
Позже будет определен порядок выступления стран в каждом из полуфиналов.
Напомним, 66-й песенный конкурс "Евровидение"-2022 пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал — 14 мая. В этот раз участие принимает 41 страна.
Что касается Украины, наш представитель будет назван после финала Нацотбора 12 февраля.
Напомним, ранее организаторы представили лозунг и логотип "Евровидения"-2022.