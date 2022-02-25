Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Остапчук посварився з Кіркоровим через мовчання про війну в Україні: Соромно, що ми були знайомі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 лютого, 11:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірки у себе в Instagram продовжують коментувати напад Росії на Україну
/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Бувай одні російські зірки підтримують українців і кажуть, що їм соромно за все, що деякі, воліє не помічати, як другий день Росія обстрілює українські міста.

Філіп Кіркоров якраз із тих, хто вирішив ніяк не коментувати події останніх днів. Це обурило ведучого телеканалу "Україна" Володимира Остапчука, котрий ще недавно відпочинок із російським співаком.

Реклама

В InstaStories телеведучий показав листування з Кіркоровим. Як зазначив Володимир, співак міг допомогти висловивши свою позицію, але Філіп вирішив мовчати.

Знайте, росіяни, ваше мовчання та підтакування режиму ми ніколи не пробачимо

Скріншот: Instagram

На цьому листування Остапчука з Кіркоровим не закінчилося. Телеведучий у листуванні зазначив, що українська армія переможе, а позицію співака ніхто ніхто ніколи не вибачить.

Кіркоров вирішив не розвивати цю тему, а зазначив, що Остапчук показав своє обличчя та вирішив українського телеведучого додати в бан.

Реклама

П*дар. Мені соромно, що ми були знайомі

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що Алан Бадоєв закликав росіян не писати, як їм соромно, а виходити на вулиці .

Раніше Анджеліна Джолі виступила із заявою проти війни та вторгнення Росії.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти