Остапчук посварився з Кіркоровим через мовчання про війну в Україні: Соромно, що ми були знайомі

Зірки у себе в Instagram продовжують коментувати напад Росії на Україну

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Бувай одні російські зірки підтримують українців і кажуть, що їм соромно за все, що деякі, воліє не помічати, як другий день Росія обстрілює українські міста.

Філіп Кіркоров якраз із тих, хто вирішив ніяк не коментувати події останніх днів. Це обурило ведучого телеканалу "Україна" Володимира Остапчука, котрий ще недавно відпочинок із російським співаком.

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В InstaStories телеведучий показав листування з Кіркоровим. Як зазначив Володимир, співак міг допомогти висловивши свою позицію, але Філіп вирішив мовчати.

Знайте, росіяни, ваше мовчання та підтакування режиму ми ніколи не пробачимо

Скріншот: Instagram

На цьому листування Остапчука з Кіркоровим не закінчилося. Телеведучий у листуванні зазначив, що українська армія переможе, а позицію співака ніхто ніхто ніколи не вибачить.

Кіркоров вирішив не розвивати цю тему, а зазначив, що Остапчук показав своє обличчя та вирішив українського телеведучого додати в бан.

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П*дар. Мені соромно, що ми були знайомі

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що Алан Бадоєв закликав росіян не писати, як їм соромно, а виходити на вулиці .

Раніше Анджеліна Джолі виступила із заявою проти війни та вторгнення Росії.