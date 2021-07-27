Камалія і Олег Скрипка заробляють гроші не тільки музикою: який у них є бізнес

Все більше селебрітіз починають власну справу: шиють одяг, відкривають ресторани і навіть виробляють вино. І заробляють на цьому мільйони

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Співачка Камалія відкрила свій ресторан з караоке, а рок-музикант Олег Скрипка став виноробом. Хто ще із зірок шоу-бізнесу має свій бізнес – далі в матеріалі.

Підприємниця Камалія

Пішла в підприємці співачка Камалія – недавно відкрила свій ресторан з караоке. Дизайн і меню ресторану придумала сама. Зараз в ресторані перестановка – співачка поміняла концепцію.

Винороб Олег Скрипка

Співак гордо називає себе виноробом. Цей напій виробляє вже три роки. До бізнесу поставився серйозно: навіть вчився на курсах сомельє.

За його словами, головною причиною зайнятися виноробство стало бажання популяризувати українське вино:

Щоб була культура споживання, щоб українці пишалися своїм власним продуктом.

Про вина знає все. Полюбив його, ще коли жив у Франції. Контролює кожен процес виготовлення напою.

Який додатковий бізнес є у зарубіжних зірок

За виноробство взялася і світова зірка Камерон Діаз. Запустила виробництво спільно з найкращою подругою.

За виноробство взялася світова зірка Камерон Діаз / Фото: instagram.com/camerondiaz

Зі сцени в бізнес пішла і Сара Джессіка Паркер – стала дизайнером взуття. Її яскраві атласні туфлі, босоніжки і ботильйони з кристалами знає весь світ. Голлівудська діва каже: для неї взуття як стан душі.

А репер Кані Вест здійснив переворот не тільки в музиці, а й в моді кросівок. Завдяки унікальному дизайну цю спортивне взуття хочуть все.

Чи легше відомій людині відрити свій бізнес – відповідь маркетолога

Відомій людині правда легше відкрити бізнес. Заробляють вони на цьому мільйони, а деякі і мільярди, говорить Арт-оглядач Олена Чиченіна:

Ви не витрачаєтеся на піар, ви не вливаєте в якусь розкрутку. Ну люди просто з цікавості спробують те, що ви випускаєте, а фанати вже точно – це можуть придбати.

Це доходи до мільярдів доларів, особливо, якщо цей бізнес постійно розвивається, якщо до нього ставитися, як до бізнесу.

А гучне ім'я допоможе тільки на початку, потім все залежить від якості товару.

Тим часом Леді Гага пройшлася вулицями на величезних каблуках, як в старі добрі часи.