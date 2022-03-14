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"За мамині сльози, за кожну дитину": не пропустіть несамовитий і мотивуючий вірш Ніни Матвієнко

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 12:27
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Відео з Ніною Матвієнко опублікувала її дочка, співачка Тоня Матвієнко
Вірш артистки - до сліз, але дуже мотивує
Вірш артистки - до сліз, але дуже мотивує / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Йде 19-й день воєнного вторгнення Росії в Україну. Хоч як би зараз не було важко українцям, наша нація ніколи не здасться. У цей тяжкий момент у нашій історії допомагають нам триматися наші захисники, а також мотивуючі новини від публічних людей. Сьогодні у всіх на вустах несамовитий вірш від Ніни Матвієнко.

Відео опублікувала донька народної артистки – Тоня Матвієнко. Наступний ролик неможливо дивитися без сліз, але водночас він дуже надихає і мотивує.

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Не пропустіть!

Вірш від Ніни Матвієнко також дуже сподобався і зірковим колегам, і просто підписникам.

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скріншот з інстаграм Тоні Матвієнко

Ми віримо, що все буде гаразд. І невдовзі ми всі зможемо обійняти своїх рідних та разом святкувати перемогу.

Нагадаємо, Armin van Buuren та інші зірки дали благодійний концерт на підтримку України .

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До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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