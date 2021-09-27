Каменських показала відео підготовки до дуету з Успенською: Навіщо опускатися на таке дно?

Настя Каменських заспівала з Любов'ю Успенською / Фото: instagram.com/kamenskux

Концерт Успенської в столичному Палаці "Україна" пройшов з аншлагом. Настя Каменських з'явилася на сцені у чорній шкіряній сукні і з яскравим макіяжем.

У ролику, який NK опублікувала у своєму Instagram, вона зізналася, що для неї заспівати разом із Любов'ю Успенською – значить здійснити мрію.

Дійсно голос, яких взагалі у світі мало. Я шалено щаслива, що у мене взагалі вийшло зробити дует, дружити з цією людиною, – зізналася Настя в коментарі.

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Успенська і Каменських виконали для публіки пісню "Ты же не забыл". Уривок їхнього виступу дивіться у відео:

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Зазначимо, що Настя Каменських уже співала цю пісню з Успенською кілька років тому теж на концерті в українській столиці.

Та не всі шанувальники NK залишилися задоволені таким дуетом:

"Настю, навіщо опускатися на таке дно і співати зі всякими Шапокляк?"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

"А перед тим, як вона виступала, чому організаторам не спало на думку запитати "Чий Крим "? Жесть!"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Але є й ті, кому все сподобалося. Більш того, Каменських порадили співати шансон:

"Настю, як вам личить таке виконання в стилі шансон. Може варто в цей бік зробити крок?"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

"Який чудовий дует вийшов. Голоси дуже зспівалися. А пісня просто бальзам на вуха"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

У 2019 році Любов Успенська виступила в Києві з концертом, присвяченим її 65-річчю, де перед багатотисячним натовпом прихильників виконала пісню українською "Бути без тебе". У столиці артистка також знімала кліп.

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