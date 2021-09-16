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Потап про стосунки Каменських і його ексдружини: Дружба між ними – це не дуже правильно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 13:13
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Олексій Потапенко (справжнє прізвище Потапа) і його колишня дружина Ірина Горова були одружені 15 років, побудували успішний бізнес і теперь підтримують дружні стосунки
Потап розговорився про стосунки Насті Каменських та Ірини Горової
Потап розговорився про стосунки Насті Каменських та Ірини Горової / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/gorovaya_irina

В одному з інтерв'ю Настя Каменських обмовилася, що з продюсеркою і ексдружиною Потапа Іриною Горовою у неї "немає ніяких стосунків". А от із сином чоловіка Настя ладнає.

Як розповів Потап в інтерв'ю "КП в Україні", він не вважає дружбу між колишньою і нинішньою дружинами чимось "нормальним".

Мене влаштовує їхнє спілкування між собою. Мені здається, якщо перша дружина буде дружити з моєї нинішньою дружиною, це не дуже правильно. Мають бути точно не "воєнні дії", але не дружба. Це два різні періоди життя, дві різні системи стосунків, різні жінки і різні погляди на світ. Нині їхні стосунки я б назвав дипломатичним паритетом, – розповів Потап.

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Потап и Настя Каменських
Потап и Настя Каменських / Фото: пресслужба

Настя Каменських і Потап одружилися в 2019 році. З Іриною Потап розлучився в 2016 році, через 15 років шлюбу. Після розлучення пари стало відомо, що вони на той момент не жили разом вже 10 років. Для Ірини шлюб з Потапом був другим. Перший чоловік Горової – Юрій Горовий, більше відомий як співак UGO і давній друг Потапа.

Від першого шлюбу в Ірини є дочка Наталія, а в шлюбі з Потапом у неї народився син Андрій.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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