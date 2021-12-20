Каменських знялася з відомим російським артистом: "Миротворець чекає на поповнення"

NK записала відео з Олександром Реввою / Фото: instagram/arthurpirozhkov
Російські артисти дедалі частіше стали виступати в Україні. Нещодавно репер Баста, який підтримує агресію кремля, зібрав великий майданчик у Харкові, а тепер до Києва приїхав Олександр Ревва, відомий також під псевдонімом Артур Пирожков.
Так, із Реввою декілька відео записала українська зірка Настя Каменських. Ролики співачка опублікувала в TikTok та Instagram профілях.
@nkofficial
@arthurpirozhkov– NK
Та не всі її шанувальники позитивно відреагували на такий дует. Багато коментаторів дорікнули NK за колаб із російським співаком. Хоча знайшлися й ті, кому такий дует сподобався.
- "Гроші не пахнуть"
- "Ні, ну це зрада і база Миротворець чекає на поповнення"
- "Каменських у Росії... ульо це що?"
- "Слава, гроші, популярність, дорожчі за патріотизм. Слава Україні!"
- "Буде спільний трек?"
Хто такий Артур Пирожков
Російський шоумен, резидент Comedy Club, актор та співак, Олександр Ревва неодноразово виступав в Україні на приватних вечірках. Артист ніколи публічно не висловлювався про агресію Росії проти України, але перебуває у дружніх стосунках із зірковими колегами, які підтримують позицію кремля.
У "Палаці спорту" Артур Пирожков вперше виступить із сольним концертом, який відбудеться 31 березня 2022 року. Квитки на захід вже є у продажу.
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