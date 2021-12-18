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Баста зібрав Палац спорту у Харкові: як це було (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 12:09
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Російський репер Баста після концертів влітку в Одесі вкотре виступив в Україні
Баста зібрав аншлаг у Харкові
Баста зібрав аншлаг у Харкові / Фото: Instagram

Цього року Баста вже кілька разів давав концерти в Україні. Хоч вони й супроводжуються скандалами , але російському реперу вдається збирати аншлаги. 17 грудня Баста виступив у Харкові у Палаці спорту.

У себе в Instagram репер подякував Україні за прийом і запросив усіх на концерт у Києві, який відбудеться завтра, 19 грудня.

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Харків! Спасибі! Київ, зустрічаємося 19.12 у Stereo Plaza, – написав виконавець.

У коментарях підписникии зазначають, що їм сподобався концерт, і вони чекають ще на виступи Басти в Україні.

  • "Це б найкращий концерт! Дякуємо за заряд емоцій!"
  • "Це було нереально!!! Чекаємо на нову зустріч у Харкові! Україна вас любить"
  • "Дякую вам за концерт! Ви чудовий"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Шанувальники із задоволенням публікують у Instagram відео з концерту.

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Нагадаємо, раніше російський репер Баста (Василь Вакуленко) виступав в окупованому Криму. 2017 року йому заборонили в'їзд в Україну за порушення українського законодавства під час відвідування півострова.

У 2020 році заборона анулювалася після закінчення терміну. У прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики України повідомили, що Баста може вільно приїжджати до України.

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