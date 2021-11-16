Каменських обійняла незнайомця на загадковому фото: "Боже, хто це?"

Настя Каменських, яка нещодавно полонила глядачів "Маски" сміливим декольте, опублікувала світлину із чоловіком, і скоріше всього це не Потап.
На фото видно, як артистка обійняла незнайомця, який стоїть спиною до фотоапарату. Судячи з цього знімку можна лише сказати, що це якийсь світловолосий юнак, можливо новий артист, але інші подробиці лишились поза кадром.
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У кожного своя історія 19.11, – підписала зірка фото в Instagram.
Ймовірно, 19 листопада Каменських презентуватиме новий реліз із якимось співаком. Та це лише допущення, чи справді так – дізнаємось згодом.
Але поки фоловери у коментарях почали вгадувати, що ж це за чоловік на знімку, а також, що саме мала на увазі Настя:
- Мені здається, що це Велбой.
- Потап тепер із волоссям?!
- Схуд Потап.
- Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво)
- Боже, хто це.
- Що сталось? Кого чекаємо?
- Обкладинка нагадує той час коли ще був гурт Потап і Настя.
- Потилиця не Дані Мілохіна?
До речі, нещодавно в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" співак Петя Чорний заявив, що саме завдяки йому познайомилися Настя та Потап.
За словами артиста, на той час Олексій Потапенко шукав вокалістку, а Настя мала конфлікт із музичним продюсером Едуардом Климом. Детальніше про доленосну пораду артиста читайте у нашому матеріалі.
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