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Віка з НЕАНГЕЛІВ вперше зізналась, що потерпала від булінгу в гурті: Це було боляче фізично і морально

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
20 листопада, 13:34
В закладинки
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Співачка Вікторія Смеюха розповіла, як страждала від образ з боку своєї колеги з ексдуету Слави Камінської. За словами зірки, вона не знала як захиститись
Віка Сміюха розповіла про булінг в НЕАНГЕЛАХ.
Віка Сміюха розповіла про булінг в НЕАНГЕЛАХ. / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

15 листопада розгорівся справжній скандал: Віка у Мережі виклала відео, де відрізає чималий шматок торта із зображенням ексколеги Слави Камінської. Смеюха написала, що такий жартівливий сюрприз їй подарували фани. Але в коментарях посипались звинувачення, мовляв, реакції неприродні. Слава теж написала пост, в якому засудила такий вчинок та назвала просто хайпом.

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Водночас Віка пояснила, що не мала наміру образити Славу, і торт дійсно був неочікуваним подарунком. Та все ж реакція ексколеги її не здивувала, адже, за словами Вікторії, "у Слави життєва позиція жартувати з неї, знущатися, глузувати, підколювати та булити". Між тим Вікторія зізнається, що давно Славі пробачила ті витівки.

Було таке, що людина емоційно не справлялася, і вона могла мене справді вдарити. Це було в автобусі, я пам'ятаю колись запізнилася. Я лягла на ліжко і побачила людину, яка накинулася на мене з кулаками. Це було боляче фізично та морально, – розповіла Смеюха у інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Вікторія зізнається, що в колективі багато хто був на боці її рудої колеги, тож вона не знала, як захиститись.

Багато провокацій, інтриг було, а я не знала, як захиститись. Юра, наш продюсер, не міг збагнути, чому стільки проблем. Був період, коли мені сказали: "Якщо ти зараз не поговориш зі Славою, доведеться тебе замінити", – говорить співачка.

Окрім того, Віка додала, що однією із причин закриття гурту НЕАНГЕЛИ стали постійні конфлікти між його учасницями.

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За словами Вікторії, після історії із тортом, вона мала неприємну розмову зі Славою, у якій та навіть погрожувала. Та при цьому Віка не виключає, що спільні виступи з ексколегою у них ще будуть.

Дивіться інтерв'ю Вікторії Смеюхи для програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна":

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Коротко про гурт

НЕАНГЕЛИ заснував продюсер Юрій Нікітін у далекому 2006 році. Незмінними солістками гурту були Слава Камінська та Віка (справжнє ім'я – Катерина) Смеюха. За роки свого існування дует випустив чимало треків, які стали справжніми хітами: "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман" та інші.

Гурт "НеАнгели"
Гурт "НеАнгели" / Фото: instagram.com/neangely.official

4 березня 2021 року гурт припинив свою діяльність. Після розпаду НЕАНГЕЛІВ артистки почали сольну кар'єру. Так, Камінська першою дебютувала як сольна співачка – у березні вона презентувала пісню "911" під псевдонімом Slava Kaminska. Віка оголосила про старт своєї кар'єри у травні.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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