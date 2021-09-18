Холостячка-2: що відомо про всіх учасників нового сезону

Учасники "Холостячка-2": що про них відомо / Фото: СТБ, Колаж: Сьогодні

Всі учасники "Холостячки-2" намагалися здивувати Злату Огневич і зробити так, щоб співачка запам'ятала їх надовго. Але не всім вдалося це зробити.

Пропонуємо дізнатися побільше про тих учасників, які отримали бутоньєрку від Злати на першій Церемонії троянд.

Олег Борзенко

Олегу 29 років, він начальник патрульної поліції в Кременчуці. Його батьки проживають в Маріуполі. Є молодша сестра, яка працює хореографом в Китаї.

До 25 років був бухгалтером, але пізніше вирішив змінити сферу діяльності і став поліцейським. Одружений не був. Майстер спорту з боксу, любить активні види спорту.

Фото: СТБ

Дмитро Шевченко

Дмитру 37 років, він зі Львова. Батьки і брат проживають в Кропивницькому. Дмитро володіє клінінговою компанією, також є будівельна компанія, яка займається будівництвом будинків і ремонтами у Львові.

Був одружений, зустрічався зі своєю майбутньою дружиною півтора року. Через пів року після весілля пара вирішила розлучитися.

Дмитро багато часу проводить в спортзалі. Пройшов Шлях Сантьяго (паломницька дорога з Франції до Іспанії).

Фото: СТБ

Олег Плахотнюк

Олегу 41 рік, він з Хмельницького. Чоловіка виростили його бабуся з дідусем, оскільки у батьків не було фінансової можливості ростити двох дітей. Зараз Олег майже не спілкується з ними і братом.

Володіє торговою організацією, яка займається закупівлею і перепродажем тари і упаковок. Завдяки цьому бізнесу відкрив свій спортзал, де крім клієнтів займаються і навчаються майбутні фітнес-тренери.

Колишній професійний гравець в регбі, майстер спорту з регбі, віце-президент Федерації регбі України, віце-президент Федерації регбі в Хмельницькому і президент Федерації пляжного регбі України.

Фото: СТБ

Був двічі одружений. З першою дружиною одружився, навчаючись на першому курсі університету, прожили разом чотири роки. З другою дружиною познайомився в спортзалі, є спільна дочка – 10-річна Мілана. Після другого шлюбу були ще одні тривалі стосунки, в яких у Олега народилася друга дочка.

Чоловік підтримує теплі стосунки з другою дружиною і ще однієї екскоханою, а також повністю забезпечує їх і дітей.

Ігор Присяжнюк

Ігорю 36 років, він з Києва. У чоловіка хороші стосунки з сім'єю. З молодшим братом мають спільний бізнес – магазин, де можна придбати або взяти в оренду каяки та сап-борди.

Працює дитячим персональним тренером з плавання. Нерідко тренує немовлят і дітей з діагнозом ДЦП. Ігор – майстер спорту з плавання, юагаторазовий чемпіон України. Був членом збірної України з плавання.

Одружений не був. Любить кататися на сноуборді, сап-борді і ходити в походи.

Фото: СТБ

Євген Селютин

Євгену 29 років, він з Дніпра. Власник двох IT-компаній. Перша займається підбором IT-шників для європейських фірм, друга – розробкою сайтів і додатків. Також володіє приміщенням в центрі Дніпра, яке здає в оренду під магазини і офіси, і пивний бар.

Одружений не був. Любить бої без правил, мініфутбол і гру в "Мафію".

Фото: СТБ

Ілля Закорецкий

34-річний Ілля – з Полтави. Рано одружився, став батьком. Пізніше розлучився, але підтримує хороші стосунки з ексдружиною та регулярно бачиться з донькою. Ілля володіє мережею інтернет-магазинів шкіряних виробів.

Захоплюється подорожами, спортзалом і велопрогулянками.

Фото: СТБ

Павло Богда

Павлу 30 років, він родом з Дніпра. У 17 років переїхав до Києва за коханою дівчиною. Пізніше вони розійшлися.

Реклама

Богда – каскадер-універсал. Найчастіше дублює головних героїв, наприклад, в таких проектах, як "Кріпосна", "Безславні кріпаки". Двічі знімався в Боллівуді. Одружений не був.

Фото: СТБ

Роман Свечкоренко

Роману 32 роки, він з Києва. Чотири роки займається психологією. Вважає себе фахівцем у сфері жіночого щастя і збирається зайняти місце Лубківського. Їздить в тури по містах, збирає зали, продає онлайн-курси і майстер-класи. Майже блогер-мільйонник – зараз на сторінку Романа в Instagram підписано понад 900 тисяч фоловерів..

Був одружений 10 років, є дочка.

Фото: СТБ

Вінченцо Дулепа

Вінченцо 31 рік . Це його справжнє ім'я, яке дав йому батько, який мріяв назвати сина на честь засновника компанії Ferrari.

Хлопець родом з Чернігова, виїхав до Лондона, де працював офіціантом, на будівництві та барменом. Пізніше відкрив свій ресторан в столиці Великобританії. Був одружений.

Фото: СТБ

Андрій Хверткевіч

Андрію 37 років, він родом з Дніпра. Батько помер. Молодший брат керує IT-компанією Андрія. Мама також задіяна в сімейному бізнесі. Хороші стосунки з сім'єю.

Бізнесмен, володіє IT-компанією. Кілька років тому вирішив замовити в теплих країнах. Місця проживання змінює кожні 4-6 місяців: Гаваї, Лос-Анджелес, Таїланд і т.д. Оскільки з України літати незручно, зараз його постійна точка – Майамі. Звідти переміщається по світу – до ста перельотів на рік. Але перед стартом зйомок проєкту переїхав жити в Мексику.

Чемпіон України і США з фрідайвінгу.

Фото: СТБ

Васко Младенов

Васко 31 рік, він родом з Болгарії. Тенісист. З 16 років виступає на високому професійному рівні. Постійний учасник світових турнірів. Триразовий чемпіон Болгарії. Член збірної Болгарії.

Зараз Васко продовжує брати участь в змаганнях, він також почав тренерську кар'єру.

Фото: СТБ

Максим Тарапата

Максиму 32 роки. Народився і виріс в Києві в родині звукорежисерів, які обслуговують естраду.

Поїхав до Китаю відразу після школи. У 2010 році там проходила міжнародна виставка, Макс мріяв туди потрапити і стукав у всі консульства і посольства. На другому курсі у нього в підпорядкуванні було вже 40людей. Згодом відкрив власну експортно-імпортну компанію.

Останні серйозні стосунки мало не закінчилися весіллям – дівчина спочатку погодилася стати дружиною Макса, але пізніше змінила своє рішення.

Фото: СТБ

Роман Васильєв

Роману 33 роки, він з Миколаєва. З 2009 року працює стоматологом. До 2018 року працював в Миколаєві, пізніше переїхав до Києва. До сих пір продовжує свою практику в рідному місті. Мріє в майбутньому відкрити власну приватну стоматологічну клініку в Києві.

Фото: СТБ

Влад Ясько

Влад – наймолодший учасник "Холостячки", йому 25 років. Незважаючи на вік, у Влада вже є свій успішний бізнес – навчальний курс з Instagram-просуванню, а також навчальний онлайн-курс для SMM-менеджерів. Ці два бізнеси Влад веде зі своїми друзями-партнерами.

Фото: СТБ

Андрій Задворний

Андрію 32 роки. Підприємець, володіє власним виробництвом дерев'яних іграшок для розвитку для дітей від року до 10 років.

Одружився в 22 роки, в шлюбі народилася дочка. Пізніше з дружиною розлучився, але підтримує з нею добрі стосунки. Обожнює свою дочку, проводить з нею багато часу. Після шлюбу були серйозні стосунки, в яких дівчина його зрадила.

Захоплення і хобі: парапланеризм і мала авіація, баскетбол, тайський бокс, дайвінг, подорожі. Закінчив музичну школу по класу акордеона.

Фото: СТБ

Богдан Коломейко

Богдан з Києва, йому 33 роки. Володіє компанією, яка займається моніторингом цін продуктів рітейлу України. Цей бізнес розвиває вже шостий рік. Був одружений.

Фото: СТБ

Ще кілька новин на тему: