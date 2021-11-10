Невпевненість у собі і сильна депресія: Белла Хадід на своєму прикладі показала зворотний бік життя супермоделі

Белла Хадід зізналась про проблеми з ментальним здоров'ям. / Фото: instagram.com/bellahadid

Справді, приваблива картинка в соцмережах та реальне життя сильно відрізняються і Белла Хадід, якій цьогоріч виповнилося 25 років, яскраво продемонструвала, що "позалаштункове" життя зовсім не чудове.

Топ-модель вперше відверто розповіла своїм шанувальникам в Instagram, що має психологічні проблеми – вона щодня плаче, відчуває тривогу і постійну невпевненість. Також вона поділилася серією знімків, на яких плаче.

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Топ-модель вперше розповіла, що має психологічні проблеми. / Фото: instagram.com/bellahadid

Американська зірка зараз перебуває у поганому психологічному стані. / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадід постійно відчуває тривогу. / Фото: instagram.com/bellahadid

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На такі одкровення дівчину надихнула американська співачка, донька Вілла Сміта – Віллоу, яка в одному інтерв'ю говорила про ментальне здоров'я. До речі, сам Сміт скоро має випустити автобіографію, у якій розповів про стосунки з дружиною та про секрет міцного шлюбу.

Белла Хадід зазначила, що це природно, коли люди відчувають себе недостатньо хорошими або впевненими у своїй справі. З її слів, багато хто відчуває тривогу, але намагається це приховати.

Ми живемо з нашими недоліками, з почуттям невпевненості, відчуваємо радість та щастя і приймаємо все це як щось прекрасне та природне. Ось уже кілька років я відчуваю це щодня і щоночі, – пояснила зірка.

Белла Хадід в сльозах. / Фото: instagram.com/bellahadid

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Модель заявила, що соцмережі – ілюзія. / Фото: instagram.com/bellahadid

Ба більше, Белла заявила, що соцмережі не потрібно сприймати як реальність, за її словами, це лише ілюзія. Вона попросила людей, які відчувають тривогу, пам'ятати про те, що вони не самотні та обов'язково звертатися по допомогу.

Це схоже на американські гірки з перешкодами, де є злети та падіння. Але я хочу, щоб ви знали, що в кінці тунелю завжди є світло, і американські гірки завжди в якийсь момент повністю зупиняються, – звернулась модель до фоловерів.

Хадід додала, що їй знадобилося багато часу, аби усвідомити свої проблеми. За її словами, вона мала достатньо зривів і вигоряння, щоб розуміти, про що зараз говорить.

Якщо ви досить старанно працюєте над собою, проводячи час на самоті, щоб зрозуміти, що вас травмує, дратує або радує, ви завжди зможете зрозуміти або дізнатися більше про свій власний біль і про те, як з нею впоратися, – додала зірка.

Белла Хадід поділилася своєю проблемою в Мережі. / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла зізналася, що їй було важко поділитися своєю правдою в Мережі, проте вона подякувала шанувальникам та всім читачам, що вислухали і зрозуміли її.

Зірка зізналась, що мала достатньо зривів і вигоряння. / Фото: instagram.com/bellahadid

У Белли Хадід проблеми з ментальним здоров'ям. / Фото: instagram.com/bellahadid

Шанувальники та зіркові друзі Белли подякували їй за чесність та висловили підтримку:

Твоя чесність і ніжність багатьох лікує.

Бела я тебе дуже люблю. Дякую, що поділилися своєю правдою.

Любимо тебе.

Ваша чесність і відкритість надихають нас усіх ділитися більше правдою тут.

Фото: Скріншот instagram/bellahadid

Що відомо про топ-модель?

Американська зірка є постійним обличчям модних брендів Dior та Bulgari. У 2014 році Белла підписала контракт із IMG Models.

Також вона брала участь у показах CHANEL, стала обличчям Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike. Стала переможницею номінації "Модель року" на премії First Annual Fashoin Los Angeles Awards.

Модель була у стосунках зі співаком Ейбелом Тесфайє (The Weeknd). Пара розійшлася і потім знову зійшлася. Втім, їм все одно не вдалось зберегти свої почуття один до одного.

Белла Хадід и The Weeknd / Фото: Getty Images

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