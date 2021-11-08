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Опинилася в психіатричній лікарні – Ксенія Мішина розповіла про найважчий період життя

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 22:48
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Українська актриса поділилася спогадами про те, що після тяжкого діагнозу провела кілька місяців у стінах психіатричної лікарні. Їй важко вдалося вилікуватись
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина здивувала шанувальників розповіддю про те, як у студентстві у неї почалися проблеми із психікою. Це настільки посилилося, що її батьки змушені були вжити крайніх заходів і відправили дочку до фахівців. На той момент Ксенія усвідомлювала небезпеку для свого ментального здоров'я і, погодившись із ними, сама вирушила до психіатричної лікарні.

Послухавши мою історію, повну жаху та безсилля, лікар сухо сказала: "Невроз. Але жити із цим можна. А з психотерапевтом, до якого я тебе відправлю, ти швидко з усім впораєшся", – згадує актриса.

Акторка Ксенія Мішина
Акторка Ксенія Мішина / Фото: пресслужба

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На щастя, Мішинії попався хороший лікар, якому вона дякує досі. Ксенія впевнена, що тоді це допомогло їй буквально стати на ноги, адже від безсилля вона не могла навіть ходити.

Я дуже її полюбила, тільки вона розуміла мене в той період життя. Поступово я розкривала такі шари психіки, до яких раніше навіть боялася доторкнутися і саме цей страх і блокував мене. Я відповідала собі на такі питання, від яких йшли мурашки по всьому тілу. Я плакала, кричала, била подушки, – ділиться Мішина.

Ім'я свого доктора актриса пам'ятає досі й каже, що завдячує своїм творчим успіхом саме їй.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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