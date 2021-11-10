Секс був кілька разів на день чотири місяці поспіль – Вілл Сміт про початок роману з дружиною

Зірка фільмів "Люди в чорному" добряче інтригує подробицями свого інтимного життя напередодні виходу автобіографії "Вілл". У своїх мемуарах Вілл Сміт розповів про стосунки з дружиною Джадою Пінкетт та розкрив секрет міцного шлюбу

Вілл Сміт розповів про стосунки з дружиною. / Фото: instagram.com/willsmith

53-річний актор перебуває в шлюбі з Джадою з грудня 1997 року. Він зізнався, що на початку стосунків "намагався сексуально задовольнити кохану" і тому у них був секс по кілька разів на день. До речі, нещодавно Джастін та Хейлі Бібер зізналися, як депресія вплинула на їхній шлюб.

Ми пили щодня і займалися сексом по кілька разів на день чотири місяці поспіль. І тут я почав запитувати: а може, це було змаганням? У будь-якому випадку я усвідомлював, що у мене було лише два виходи. Перший – я збирався задовольнити цю жінку сексуально, і другий – я збирався померти, – написав Сміт у автобіографії, пише Insider.

Вілл і Джада Сміт познайомилися на зйомках ситкому "Принц із Беверлі-Гіллз". / Фото: Getty Images/Freepek/Сьогодні

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Водночас актор вважає основою міцних стосунків та довгого шлюбу нескінченно довгі та продуктивні розмови з дружиною, а не секс. Він також додав, що "ніколи не зустрічав таку людину, як Джада".

Я і Джада досі, якщо ми починаємо говорити, робимо це не менше чотирьох годин. Чотири години ми обмінюємося пропозиціями. Ось чому ми змогли все витримати і ось чому ми все ще разом, не задихаючись від життя один з одним. Це схоже на здатність вирішувати проблеми, — зазначив він.

Також голлівудський актор не приховує, що у шлюбі з 50-річною дружиною пережив чимало труднощів. Зокрема, вони пережили кризу у стосунках, що сталася у 2011 році. Тоді зіркова пара посварилася через вечірку, яку чоловік влаштував для коханої.

Сміт згадує, як вирішив організувати грандіозне свято на честь дня народження дружини, намагаючись зробити її щасливою. Втім, Джада не оцінила вчинок чоловіка, і внаслідок цього пара розійшлася. Але незабаром вони вирішила дати своїм стосункам другий шанс.

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Відзначимо, що Сміт і Пінкетт відмовилися від звичайного шлюбу, та віддали перевагу відкритим стосункам. Так, пара проводила час нарізно та навіть зустрічалася з іншими людьми, хоча, за словами актора, вони ніколи офіційно не розлучалися.

Вілл Сміт одружений з Джадою Пінкетт 24 роки. / Фото: instagram.com/willsmith

Також актор розповів про поворотний момент у їхніх стосунках, коли вони заприсяглися ніколи не лаятися та кричати один на одного. Сталося це після того, як Джада вилаялася матом на Сміта перед гостями.

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За словами Вілла, у дитинстві він бачив, як його батько б'є матір по обличчю. Тож він пообіцяв собі, що не створюватиме простір з людиною, де є ненормативна лексика та насильство.

Нам не потрібно використовувати ненормативну лексику у нашому спілкуванні. Нам не потрібно підвищувати голос. Нам не потрібно вдаватися до насильства. Я не можу цього зробити, — зізнався актор.

Сміт розповів про поворотний момент у стосунках з дружиною. / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Вілл і Джада Сміт познайомилися на зйомках ситкому "Принц із Беверлі-Гіллз" у 1994 році. А за три роки пара одружилася. У них є двоє дітей: 23-річний син Джейден та 20-річна донька Віллоу.

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