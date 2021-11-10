Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Секс був кілька разів на день чотири місяці поспіль – Вілл Сміт про початок роману з дружиною

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 11:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка фільмів "Люди в чорному" добряче інтригує подробицями свого інтимного життя напередодні виходу автобіографії "Вілл". У своїх мемуарах Вілл Сміт розповів про стосунки з дружиною Джадою Пінкетт та розкрив секрет міцного шлюбу
Вілл Сміт розповів про стосунки з дружиною.
Вілл Сміт розповів про стосунки з дружиною. / Фото: instagram.com/willsmith

53-річний актор перебуває в шлюбі з Джадою з грудня 1997 року. Він зізнався, що на початку стосунків "намагався сексуально задовольнити кохану" і тому у них був секс по кілька разів на день. До речі, нещодавно Джастін та Хейлі Бібер зізналися, як депресія вплинула на їхній шлюб.

Ми пили щодня і займалися сексом по кілька разів на день чотири місяці поспіль. І тут я почав запитувати: а може, це було змаганням? У будь-якому випадку я усвідомлював, що у мене було лише два виходи. Перший – я збирався задовольнити цю жінку сексуально, і другий – я збирався померти, – написав Сміт у автобіографії, пише Insider.

Вілл і Джада Сміт познайомилися на зйомках ситкому "Принц із Беверлі-Гіллз".
Вілл і Джада Сміт познайомилися на зйомках ситкому "Принц із Беверлі-Гіллз". / Фото: Getty Images/Freepek/Сьогодні

Реклама

Водночас актор вважає основою міцних стосунків та довгого шлюбу нескінченно довгі та продуктивні розмови з дружиною, а не секс. Він також додав, що "ніколи не зустрічав таку людину, як Джада".

Я і Джада досі, якщо ми починаємо говорити, робимо це не менше чотирьох годин. Чотири години ми обмінюємося пропозиціями. Ось чому ми змогли все витримати і ось чому ми все ще разом, не задихаючись від життя один з одним. Це схоже на здатність вирішувати проблеми, — зазначив він.

Також голлівудський актор не приховує, що у шлюбі з 50-річною дружиною пережив чимало труднощів. Зокрема, вони пережили кризу у стосунках, що сталася у 2011 році. Тоді зіркова пара посварилася через вечірку, яку чоловік влаштував для коханої.

Сміт згадує, як вирішив організувати грандіозне свято на честь дня народження дружини, намагаючись зробити її щасливою. Втім, Джада не оцінила вчинок чоловіка, і внаслідок цього пара розійшлася. Але незабаром вони вирішила дати своїм стосункам другий шанс.

Реклама

Відзначимо, що Сміт і Пінкетт відмовилися від звичайного шлюбу, та віддали перевагу відкритим стосункам. Так, пара проводила час нарізно та навіть зустрічалася з іншими людьми, хоча, за словами актора, вони ніколи офіційно не розлучалися.

Вілл Сміт одружений з Джадою Пінкетт 24 роки.
Вілл Сміт одружений з Джадою Пінкетт 24 роки. / Фото: instagram.com/willsmith

Також актор розповів про поворотний момент у їхніх стосунках, коли вони заприсяглися ніколи не лаятися та кричати один на одного. Сталося це після того, як Джада вилаялася матом на Сміта перед гостями.

Реклама

За словами Вілла, у дитинстві він бачив, як його батько б'є матір по обличчю. Тож він пообіцяв собі, що не створюватиме простір з людиною, де є ненормативна лексика та насильство.

Нам не потрібно використовувати ненормативну лексику у нашому спілкуванні. Нам не потрібно підвищувати голос. Нам не потрібно вдаватися до насильства. Я не можу цього зробити, — зізнався актор.

Сміт розповів про поворотний момент у стосунках з дружиною.
Сміт розповів про поворотний момент у стосунках з дружиною. / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Вілл і Джада Сміт познайомилися на зйомках ситкому "Принц із Беверлі-Гіллз" у 1994 році. А за три роки пара одружилася. У них є двоє дітей: 23-річний син Джейден та 20-річна донька Віллоу.

Читайте також:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти