Це гаряче: 17 відвертих фото іменинниці Белли Хадід

На честь дня народження супермоделі, згадуємо її найсексуальніші зйомки для модних брендів і в глянцевих виданнях

Белла Хадід в рекламних кампаніях модних брендів / Фото: instagram.com/bellahadid, Calvin Klein

Сьогодні, 9 жовтня Беллі Хадід виповнилося 25 років. Американська зірка, яка повторила образ Наомі Кемпбелл, почала модельну кар'єру 7 років тому. За цей період вона змогла підкорити серця мільйонів фанатів по всьому світу, стати законодавицею трендів, отримати контракти з провідними модними брендами і з'явиться на обкладинках Vogue.

В підлітковому віці Белла була досить сором'язливою, боролася із зайвою вагою, а в 15 років зробила ринопластику. Цікаво, що Белла – натуральна блондинка. Свій колір волосся модель спеціально перефарбовує, щоб відрізнятися від старшої сестри Джіджі.

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У 2014 році Белла уклала контракт з модельним агентством IMG Models, яке вже співпрацювало з Джіджі. Обидві дівчини пішли по стопах своєї матері – голландської супермоделі 90-х Іоланда Хадід.

За свою кар'єру Белла вже працювала з Tom Ford, Dior, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Moschino, Balmain і Chanel.

/ Фото: пресслужба

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За життям дівчини в Instagram стежить понад 46 мільйонів людей. З кожним роком Белла нарощує популярність, знімаючись в кампаніях Calvin Klein і Givenchy разом з такими зірками, як Ірина Шейк і Кейт Мосс.

У 2017 році Белла Хадід стала послом ювелірного дому BVLGARI і неодноразово надягає їх прикраси на червоні доріжки. До всього, Белла – перша модель в історії журналу Vogue, яка побила рекорд за кількістю обкладинок за один місяць. У вересні 2017 року модель прикрасила відразу 8 обкладинок видань культового глянцевого журналу різних країн.

Ми ж з натхненням дивимося за працею Белли і розглядаємо її найбільш вражаючі фото.

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/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: пресслужба

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Giuseppe Zanotti

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Versace

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Calvin Klein

/ Фото: Giuseppe Zanotti

/ Фото: Vogue

/ Фото: instagram.com/bellahadid

/ Фото: instagram.com/bellahadid

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