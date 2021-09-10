Кейт Міддлтон вагітна? Дружина принца Вільяма вже два місяці не виходить у люди

Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності / Фото: Скріншот з YouTube

Востаннє на публіці Кейт Міддлтон з'явилася на початку липні на фіналі Євро-2020. Герцогиня Кембриджська з чоловіком принцом Вільямом і старшим сином принцом Джорджем вболівали за збірну Англії на стадіоні "Уемблі". Представили королівської сім'ї зберігають мовчання, але в ЗМІ вже заговорили про четверту вагітність Кейт Міддлтон. Про це пише 7news.com

Кейт Міддлтон може попрацювати з Меган Маркл над одним проєктом / Фото: Getty Images

Відомо, що на початку вагітності герцогиня Кембриджська відчуває нездужання вранці. Всі три рази в перші місяці свого вагітності вона не з'являлася на публіці. Не тому що Кейт Міддлтон приховувала своє становище, просто відчувала себе так погано, що їй було не до заходів.

Зазначається, що в Instagram нових знімків Кейт Міддлтон давно не було.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки про переїзд Кейт Міддлтон і принца Вільяма в Віндзор.

Реклама

Хто і навіщо хотів отруїти старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, дивіться в сюжеті:

Ще новини про королівську сім'ю: