Кейт Миддлтон беременна? Супруга принца Уильяма уже два месяца не выходит в свет

Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности / Фото: Скриншот из YouTube
Последний раз на публике Кейт Миддлтон появилась в начале июля на финале Евро-2020. Герцогиня Кембриджская с супругом принцем Уильямом и старшим сыном принцем Джорджем болели за сборную Англии на стадионе "Уембли". Представили королевской семьи хранят молчание, но в СМИ уже заговорили о четвертой беременности Кейт Миддлтон. Об этом пишет 7news.com
Известно, что в начале беременности герцогиня Кембриджская испытывает недомогания по утрам. Все три раза в первые месяцы своей беременности она не появлялась на публике. Не потому что Кейт Миддлтон скрывала свое положение, просто чувствовала себя так плохо, что ей было не до мероприятий.
Отмечается, что в Instagram новых снимков Кейт Миддлтон давно не было.
Напомним, ранее появились слухи о переезде Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Виндзор.
Кто и зачем хотел отравить старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:
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