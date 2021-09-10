Кейт Миддлтон беременна? Супруга принца Уильяма уже два месяца не выходит в свет

Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности / Фото: Скриншот из YouTube

Последний раз на публике Кейт Миддлтон появилась в начале июля на финале Евро-2020. Герцогиня Кембриджская с супругом принцем Уильямом и старшим сыном принцем Джорджем болели за сборную Англии на стадионе "Уембли". Представили королевской семьи хранят молчание, но в СМИ уже заговорили о четвертой беременности Кейт Миддлтон. Об этом пишет 7news.com

Кейт Миддлтон может поработать с Меган Маркл над одним проектом / Фото: Getty Images

Известно, что в начале беременности герцогиня Кембриджская испытывает недомогания по утрам. Все три раза в первые месяцы своей беременности она не появлялась на публике. Не потому что Кейт Миддлтон скрывала свое положение, просто чувствовала себя так плохо, что ей было не до мероприятий.

Отмечается, что в Instagram новых снимков Кейт Миддлтон давно не было.

Напомним, ранее появились слухи о переезде Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Виндзор.

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Кто и зачем хотел отравить старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

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