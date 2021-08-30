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Ближче до королеви: принц Вільям і Кейт Міддлтон переїдуть в Віндзор

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
30 серпня, 06:30
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Герцоги Кембриджські готові попрощатися з Кенсінгтонським палацом і переїхати на нове місце. Їхній вибір припав місце недалеко від Її Величності
Кейт Міддлтон і принц Вільям переїдуть до королеви
Кейт Міддлтон і принц Вільям переїдуть до королеви / Фото: Getty Images, Wikipedia

Спершу Єлизавета II позбавила принца Гаррі важливої для нього посади і довірила її Кейт Міддлтон, а тепер королева буде ділити з Кейт и Вільямом Віндзор. Принаймні так вважають інсайдери The Daily Mail.

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Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

Кейт і Вільям готові переїжджати. Вони придивляються до варіантів проживання в районі, що буде зручним для їхніх трьох дітей і, ймовірно, можуть зупинитися у Форті Бельведері, що розташувався в південній частині Великого Віндзорського парку.

Зараз герцоги Кембриджські живуть в Кенсингтонському палаці і заміському будинку в Норфолку.

Віндзор – ідеальний для них варіант. Тому вони шукають житло саме в цьому районі, – повідомило джерело видання.

Переїзд пари у Віндзор наблизить їх до Єлизавети II, а та зможе частіше бачитися зі своїми правнуками – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі.

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У травні принцесі Шарлотті виповнилося 6 років і в Мережі з'явився її новий портрет.

Дочку Кейт і Вільяма часто порівнюють з королевою Єлизаветою II – шанувальники королівської сім'ї вважають, що Шарлотта дуже схожа на свою прабабусю.

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Хто і навіщо хотів отруїти старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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