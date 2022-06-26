Кейт Міддлтон одягла військову форму та сіла в танк. Герцогиня збирається воювати? (фото)

Кейт Міддлтон відвідала навчальний табір англійської армії

Після дня народження принца Вільяма Кейт Міддлтон вирішила піти в армію. Щоправда, не служити, а особисто привітати солдат з днем Збройних сил Сполученого Королівства.

25 червня герцогиня приїжджала до тренувального табору британської армії Pirbright. Він розташований неподалік Лондона. Знімки з візиту Міддлтон опублікували на офіційній сторінці Кембриджських в Instagram.

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Кейт поспілкувалася з військовими та подякувала їм за те, що вони роблять для країни.

Кейт Міддлтон спілкується з військовими

Герцогиня завітала до британської армії

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Сьогодні, у День збройних сил, ми з Вільямом хотіли б віддати шану відважним чоловікам і жінкам, минулим і теперішнім, які служать у всіх наших збройних силах, на морі, на землі та в повітрі, тут, у Великій Британії та у всьому світі. Дякуємо вам за все, що ви робите, щоб зберегти нашу безпеку, – йдеться у пості Кембриджських.

Кейт Міддлтон привітала військових з Днем Збройних сил Великої Британії

Окрім того, Кейт Міддлтон під час відвідування Академії підготовки Збройних сил приміряла військову форму та оглянула спорядження.

Кейт і військова техніка

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Також герцогині ще вдалося посидіти у танку та приміряти шолом:)

Герцогиня посиділа в танку:)

У пості Міддлтон також згадувала, як торік відвідувала військовий форпост Великої Британії та на власні очі змогла побачити, "як готують обслуговуючий персонал і новобранців".

Минулого року я мала честь провести час з британською армією та на власні очі побачити, як вони готують обслуговуючий персонал і новобранців. Було чудово побачити багато важливих і різноманітних ролей, які військові відіграють день у день, щоб захистити нас усіх, – додала Кейт.

Фоловери у захваті від того, настільки дружині принца Вільяма пасує військова форма:

Мені подобається, як герцогиня Катерина виглядає у військовій формі.

Камуфляж добре виглядає на герцогині.

Дивовижно.

Ця картина зображує, що таке справжня королівська особа!

Скріншот Instagram

Раніше ми показували перший офіційний портрет герцогів Кембриджських.

Також ми писали, у який скандал вляпались Кейт Міддлтон та принц Вільям. Сутичка пов'язана зі школою та їхніми дітьми.