Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в короткій спідниці. Такого ви ще не бачили (фото)

Кейт Міддлтон зустрілася з чемпіонами з тенісу / Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка, за чутками, планує четверту дитину, продемонструвала свою спортивну фігуру, коли прийшла на зустріч з британськими тенісними чемпіонами Еммою Радукану, Джо Солсбері, Альфі Г'юїттом і Гордоном Рідом.

Герцогиня Кембриджська наділу темно-синій жакет з короткою тенісної спідницею, а завершила образ білими кросівками. Кейт випробувала свої сили в тенісі з найкращими гравцями Великої Британії на честь їхніх досягнень на Відкритому чемпіонаті США.

Реклама

Міддлтон поділилася кадрами з прийому в Instagram.

Кейт Міддлтон і Емма Радукану / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Реклама

Кейт Міддлтон і Емма Радукану разом зіграли в парному розряді. Юна чемпіонка охарактеризувала удар герцогині справа як "неймовірний".

Кейт Міддлтон приміряла спортивну форму / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська протягом останніх двох місяців була на літніх канікулах зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, і трьома дітьми. Тиждень тому Кейт повернулася до королівських обов'язків, відвідавши військову базу Королівських ВПС Брайз-Нортон в Оксфордширі і зустрівшись з тими, хто допомагав евакуювати біженців під час захоплення Афганістану талібами.

Ще новини на тему: