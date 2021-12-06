Кіркоров на пафосному святі дочки влаштував аукціон, щоб допомогти тяжкохворим дітям

Філіп Кіркоров зібрав три мільйони рублів на вечірці на честь дня народження доньки / Фото: instagram.com/fkirkorov

День народження Алли-Вікторії організовувало нове івент-агентство Філіпа Кіркорова. Співак влаштував свято для доньки у стилі діснеївського фільму "Круелла".

10-річній дочці Кіркорова подарували безліч дорогих прикрас, вбрання, собаку та гроші. Крім цього, Філіп вирішив скористатися нагодою і організував на вечірці на честь дня народження дочки благодійний аукціон , щоб допомогти онкохворим дітям Про це пише kp.ru.

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Я знаю, що ви бережливо ставитеся до грошей. Але я знаю, що ви так само дбайливі до дитячих життів. Давайте сьогодні разом допоможемо дітлахам, зберемо гроші на їхній порятунок, – звернувся співак до гостей.

Як лоти Кіркоров виставив особисті речі та дизайнерські вбрання. Артисту вдалося зібрати три мільйони рублів (півтора мільйона гривень) . Гроші будуть перераховані до благодійного фонду Костянтина Хабенського.

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