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Філіп Кіркоров показав рідкісні сімейні фото – як виглядала його покійна мама

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
28 листопада, 20:04
В закладинки
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Відомий артист поділився у соціальній мережі своїми дитячими знімками та відео. Шанувальники відзначили, що Філіп зовні дуже схожий на маму
Виконавець опублікував рідкісні фото батьків
Виконавець опублікував рідкісні фото батьків / Фото: Инстаграм

Російський виконавець, який вперше розповів про розлучення з Пугачовою, опублікував на своїй сторінці в Instagram зворушливий ролик з архівними фотографіями. На знімках – його мама Вікторія Лихачова в молодості.

Вона померла вже понад 26 років тому, але Кіркоров досі часто її згадує. У своїх інтерв'ю співак неодноразово заявляв, що мама – це його Ангел-охоронець. Філіпа дуже засмучує той факт, що вона не змогла побачити досягнення сина.

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Мамо, я люблю тебе, – підписав публікацію співак.

Фанати артиста вражені тим, як він схожий на Вікторію Марківну, особливо очима – в неї вони теж були темно-карі.

Також деякі підписники зазначили, що дочка Кіркорова Алла-Вікторія точна копія своєї покійної бабусі, на честь якої її назвали.

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Фото: Instagram

Мама популярного виконавця теж була артистичною натурою та працювала ведучою концертів. Вона померла у віці шістдесяти трьох років від раку, і це сталося величезною втратою для Філіпа, що дуже трепетно ставився до неї.

Також Кіркоров показав кілька своїх дитячих фотографій, на яких він позує разом із батьками.

Філіп у дитинстві разом зі своїми батьками
Філіп у дитинстві разом зі своїми батьками / Фото: Инстаграм

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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