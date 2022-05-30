Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Княгиня Шарлен, яка страждає проблемами з психікою, вперше за довгий час з'явилася на публіці з чоловіком

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 травня, 15:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Княгиня Монако Шарлен та її чоловік, князь Альбер II разом відвідали Гран-прі Формули-1 у Монако. Зовнішній вигляд княгині змусив її шанувальників переживати
Княгиня Монако Шарлен з'явилася на публіці з чоловіком – князем Альбером
Княгиня Монако Шарлен з'явилася на публіці з чоловіком – князем Альбером / Фото: Getty Images

Раніше у ЗМІ ходили чутки про те, що княгиня Шарлен та князь Альбер – на межі розлучення. Ця інформація з'явилася на тлі інших чуток – про проблеми з психікою у Шарлен.

Французьке видання Voici раніше повідомило, що тепер стосунки між подружжям будуть "комерційними". Подейкують, що княгиня зажадала від чоловіка щорічні виплати у розмірі 12 мільйонів євро на рік за те, що виходитиме з ним у світ і демонструватиме публіці "щасливий і міцний шлюб".

Реклама

Збіг це чи ні, але буквально днями Шарлен з'явилася разом із чоловіком на Гран-прі Формули-1 у Монако. Фото подружжя, яке тримається за руки, розлетілося Мережою.

Князь Альбер II та княгиня Шарлен на Гран-прі Формули-1
Князь Альбер II та княгиня Шарлен на Гран-прі Формули-1 / Фото: Getty Images

Хоча, як пишуть коментатори в соцмережах, особливо радісною чи щасливою Шарлен на цих фото назвати важко – мовляв, нехай навіть княгиня і посміхалася, але очі її все одно були сумними.

Реклама
  • Тобі йде синій колір, але ти гарна, коли твої очі не такі сумні.
  • Вона нещасна із ним. У неї сумний і мертвий погляд, вона ніколи не виявляє свою прихилність. Вона здається щасливішою, коли поруч діти.
  • Сумна посмішка.
Скріншот: Instagram

Княгиня Шарлен була помічена на Формулі-1
Княгиня Шарлен була помічена на Формулі-1 / Фото: Getty Images

За останній рік Шарлен майже не з'являлася на громадських заходах. Ходили чутки, що Шарлен має деякі проблеми з психічним здоров'ям, які розвинулися нібито завдяки тиску з боку чоловіка, через що Шарлен намагалася втекти з Монако. До того ж активно ходили чутки про те, що Альбер II зраджував Шарлен, ще коли їхні стосунки лише розпочиналися. У князя є двоє визнаних позашлюбних дітей.

Раніше в офіційному акаунті сім'ї Альбера та Шарлен з'явилося фото всього сімейства, включаючи княгиню Шарлен.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти