Княгиня Шарлен, яка страждає проблемами з психікою, вперше за довгий час з'явилася на публіці з чоловіком

Княгиня Монако Шарлен та її чоловік, князь Альбер II разом відвідали Гран-прі Формули-1 у Монако. Зовнішній вигляд княгині змусив її шанувальників переживати

Княгиня Монако Шарлен з'явилася на публіці з чоловіком – князем Альбером / Фото: Getty Images

Раніше у ЗМІ ходили чутки про те, що княгиня Шарлен та князь Альбер – на межі розлучення. Ця інформація з'явилася на тлі інших чуток – про проблеми з психікою у Шарлен.

Французьке видання Voici раніше повідомило, що тепер стосунки між подружжям будуть "комерційними". Подейкують, що княгиня зажадала від чоловіка щорічні виплати у розмірі 12 мільйонів євро на рік за те, що виходитиме з ним у світ і демонструватиме публіці "щасливий і міцний шлюб".

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Збіг це чи ні, але буквально днями Шарлен з'явилася разом із чоловіком на Гран-прі Формули-1 у Монако. Фото подружжя, яке тримається за руки, розлетілося Мережою.

Князь Альбер II та княгиня Шарлен на Гран-прі Формули-1 / Фото: Getty Images

Хоча, як пишуть коментатори в соцмережах, особливо радісною чи щасливою Шарлен на цих фото назвати важко – мовляв, нехай навіть княгиня і посміхалася, але очі її все одно були сумними.

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Тобі йде синій колір, але ти гарна, коли твої очі не такі сумні.

Вона нещасна із ним. У неї сумний і мертвий погляд, вона ніколи не виявляє свою прихилність. Вона здається щасливішою, коли поруч діти.

Сумна посмішка.

Скріншот: Instagram

Княгиня Шарлен була помічена на Формулі-1 / Фото: Getty Images

За останній рік Шарлен майже не з'являлася на громадських заходах. Ходили чутки, що Шарлен має деякі проблеми з психічним здоров'ям, які розвинулися нібито завдяки тиску з боку чоловіка, через що Шарлен намагалася втекти з Монако. До того ж активно ходили чутки про те, що Альбер II зраджував Шарлен, ще коли їхні стосунки лише розпочиналися. У князя є двоє визнаних позашлюбних дітей.

Раніше в офіційному акаунті сім'ї Альбера та Шарлен з'явилося фото всього сімейства, включаючи княгиню Шарлен.