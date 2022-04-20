Потап дав "корисну" пораду російським окупантам: українці оцінять!

Український продюсер та музикант Олексій Потапенко – один із тих, хто за словом у кишеню не лізе, озвучуючи несправедливість та правду про російські злочини в Україні, відповідаючи рашистам на їхні зухвалі погрози та провокації. Ось і цього разу Потап дав "корисну" пораду російським окупантам.
На своїй сторінці у Instagram артист, раніше проїхався по Нурлану Сабурову, опублікував продовження "Шкідливих порад" одесита Григорія Остера. Вони допоможуть усім, хто прийшов на нашу землю з війною, швидше повернутися додому...
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А ось такі поради у Потапа для рашистів:
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
………совет № 2……..
Если ты пришёл на почту
Отправлять домой посылку
Своей девушке в Задрищенск
Или маме в Мухосранск,
То тяжёлые предметы,
Скажем, гири и гантели
Не спеши пихать в коробку,
Чтобы не платить за вес.
Распихай их по карманам,
И когда в бою падешь ты,
Их бесплатно грузом 200
Довезут вместе с тобой.
Это будет очень скоро,
А стиральная машина, может почтой ехать месяц, ну а, может быть, и два.
До речі, раніше робив пропозиція рашистам Андрій Бєдняков.
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