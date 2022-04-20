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Потап дав "корисну" пораду російським окупантам: українці оцінять!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 19:35
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Український артист вкотре звернувся до всіх, хто прийшов до нас із війною
Потап в Інстаграм знову звернувся до окупантів, цього разу з порадою
Потап в Інстаграм знову звернувся до окупантів, цього разу з порадою / Фото: скриншот, открытые источники

Український продюсер та музикант Олексій Потапенко – один із тих, хто за словом у кишеню не лізе, озвучуючи несправедливість та правду про російські злочини в Україні, відповідаючи рашистам на їхні зухвалі погрози та провокації. Ось і цього разу Потап дав "корисну" пораду російським окупантам.

На своїй сторінці у Instagram артист, раніше проїхався по Нурлану Сабурову, опублікував продовження "Шкідливих порад" одесита Григорія Остера. Вони допоможуть усім, хто прийшов на нашу землю з війною, швидше повернутися додому...

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А ось такі поради у Потапа для рашистів:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
………совет № 2……..
Если ты пришёл на почту
Отправлять домой посылку
Своей девушке в Задрищенск
Или маме в Мухосранск,
То тяжёлые предметы,
Скажем, гири и гантели
Не спеши пихать в коробку,
Чтобы не платить за вес.
Распихай их по карманам,
И когда в бою падешь ты,
Их бесплатно грузом 200
Довезут вместе с тобой.
Это будет очень скоро,
А стиральная машина, может почтой ехать месяц, ну а, может быть, и два.

До речі, раніше робив пропозиція рашистам Андрій Бєдняков.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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