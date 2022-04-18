Королева Єлизавета II вперше за 50 років пропустила Великодню службу: Кембриджі підстрахували

Монарша родина відвідала Пасхальну службу / Фото: Getty Images

Нещодавно ми ділилися з вами архівним відео Пасхальної служби з королевою, сподіваючись побачити її на церемонії цього року. Але цього не сталося. 17 квітня у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулася традиційна Пасхальна служба, але вперше за 50 років королеви там не було.

Важливий захід відвідали герцоги Кембриджські зі старшими дітьми. Саме їм було присвячено найбільше уваги фотографів.

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Королівська родина Великобританії відвідала Пасхальну службу / Фото: Getty Images

З Вільямом та Кейт вперше були старші діти – Джордж та Шарлотта. Для малюка Луї, очевидно, відвідувати серйозні церемонії ще зарано.

Вперше старші діти пари приєдналися до церемонії / Фото: Getty Images

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Також на службу прийшла принцеса Йоркська Євгенія, Пітер Філліпс та його дочки, Зара Тіндалл та принц Едвард зі своїми сім'ями.

Принцеса Йоркська Євгенія, Пітер Філліпс та його доньки / Фото: Getty Images

Крім королеви, був відсутній і принц Чарльз з дружиною.

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Зара Тіндалл з родиною / Фото: Getty Images

Востаннє королева Єлизавета II з'явилася на публіці 29 березня на поминальній службі по її чоловіку, покійному герцогу Единбурзькому. Відомо, що все рідше монарх відвідуватиме різноманітні заходи. Це пов'язано з проблемами зі здоров'ям королеви: у неї почалися проблеми з мобільністю. Тому королеву бачать з палицею. З чуток, вдома вона взагалі пересувається в кріслі.

Піддані сподіваються, що незабаром будуть радісні новини від королівської родини Великої Британії.

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