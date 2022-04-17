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Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх Нескорених" словами "Слава Україні"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 10:31
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Герцоги Сассекські в черговий раз підтримали Україну в найскладніший для нашої країни час
Королівська пара знову підтримала Україну
Королівська пара знову підтримала Україну / Фото: Getty Images

Поки шанувальники герцогів Сассекських обговорювали їх зворушливий поцілунок, ми окремо хочемо відзначити, що Меган Маркл та принц Гаррі вкотре продемонстрували підтримку Україні.

Так, на церемонії відкриття "Ігор Нескорених" у Гаазі Меган Маркл вітала українців словами "Слава Україні". У цей момент зала аплодувала стоячи українській збірній і зустріла слова герцогині бурхливими оплесками.

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Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми усі підтримуємо. Слава Україні!

- сказала Меган Маркл.

Принц Гаррі у своїй промові зазначив, що представники України беруть участь у Invictus Games не лише, щоб показати свою силу, а й розповісти усьому світу правду!

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Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі заснував "Ігри Нескорених" у 2014 році. Мета ігор — пропаганда спорту як засобу реабілітації для ветеранів війни, що зазнали поранень. Збірна України у заході показує дуже високі результати.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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