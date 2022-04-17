Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх Нескорених" словами "Слава Україні"

Герцоги Сассекські в черговий раз підтримали Україну в найскладніший для нашої країни час

Королівська пара знову підтримала Україну / Фото: Getty Images

Поки шанувальники герцогів Сассекських обговорювали їх зворушливий поцілунок, ми окремо хочемо відзначити, що Меган Маркл та принц Гаррі вкотре продемонстрували підтримку Україні.

Так, на церемонії відкриття "Ігор Нескорених" у Гаазі Меган Маркл вітала українців словами "Слава Україні". У цей момент зала аплодувала стоячи українській збірній і зустріла слова герцогині бурхливими оплесками.

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Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми усі підтримуємо. Слава Україні!

- сказала Меган Маркл.

Принц Гаррі у своїй промові зазначив, що представники України беруть участь у Invictus Games не лише, щоб показати свою силу, а й розповісти усьому світу правду!

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Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі заснував "Ігри Нескорених" у 2014 році. Мета ігор — пропаганда спорту як засобу реабілітації для ветеранів війни, що зазнали поранень. Збірна України у заході показує дуже високі результати.

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